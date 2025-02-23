日夜溫差濕度高 蔥蒜產區提防紫斑病、黑腐病及炭疽病

台灣蔥蒜病害研究人員發現因近來日夜溫差大，常有露水、濃霧又有陣雨，高濕度環境易致蔥蒜類作物出現紫斑病、黑腐病及炭疽病等真菌性病害，提醒各產區農友注意田區病害發生，隨時注意加強防治。有蔥蒜有用藥等相關問題可電06-5912959台南農改場植物保護室找研究員郭明池、蔡小涵。

紫斑病病原菌孢子呈紫黑色，被害葉片初期呈淡褐色小型病斑，漸擴大成紡錘狀，不久凹陷呈暗紫色紡錘型病斑，邊緣為淡紅色至淡紫色，外圍黃化，在病斑上產生黑色黴狀物輪斑，病斑部位常因帶狀乾枯而凹折。

研究人員表示，這種病原菌的分生孢子可經由氣流傳播，可在種子上存活，或以菌絲和孢子在植株殘餘物內存活，當有雨水或持續性露水時就能侵入植物組織繁殖。黑腐病初期會在葉片造成白至黃褐色病斑、葉尖黃化乾枯等病徵，後期可於病斑處見到黑色黴狀物，好發時期為冷涼潮濕氣候。

炭疽病則是初期葉片出現淡白色斑點，病斑逐漸擴大，後期呈黑色輪紋狀病斑，或造成葉片捲曲、葉枯，亦可造成蔥球黑色輪紋病斑及蔥球腐敗。