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機車行駛2車道 台南下半年全開放

聯合報／ 記者吳淑玲周湘芸／連線報導
台南開放機車單向至少可行駛2車道，預計今年擴及全市實施。記者吳淑玲／攝影
台南開放機車單向至少可行駛2車道，預計今年擴及全市實施。記者吳淑玲／攝影

台南市機車持有率全台第2，去年率先取消10個行政區的禁行機車道及兩段式左轉規定，加上推動人本交通改善計畫，去年交通事故死亡下降14.2％，行人死亡也降10％，交通局表示，今年下半年擴及全市實施開放機車單向至少可行駛2車道；議員認為全市作法可一致，但要加強教育宣導。

為鼓勵各縣市配合道安政策，交通部規畫每月邀請1縣市輪流分享交通事故防制成效，前天首度邀請台南市政府交通局到交通部說明。台南市交通局表示，中南部公共運輸不如北部便捷，且機車持有率為全台第2，因此針對機車、行人、高齡者3大事故族群推動防制工作，其中，開放機車單向至少可行駛2車道預計今年擴及全市實施。

市議員朱正軒表示，目前試辦路段行車流暢度明顯提升，交通事故未增加還有下降，在安全的立基點下，肯定全面開放機車行駛2線道是正確方向，目前局部開放讓駕駛人無所適從，提醒仍要做好標線引導及宣導教育「以車向分流取代車種分流」，左轉靠左、右轉靠右並提前變換車道。

交通局智慧交安科長黃柏彰表示，透過事故大數據分析，對各行政區每月事故做健檢，並推動針對3大事故族群（機車、行人、高齡者）的9大重點防制工作及6項專案計畫。去年事故防制成效顯著，全年A1交通事故死亡人數減少14.2％、行人死亡數也降低10％。

黃柏彰說，台南市機車族多是重點事故族群之一，另外，高齡者無適格駕照自撞死亡率最高；大型車則以側撞發生率最高。去年針對10大易肇事路段口設施合宜性檢視優化，並增設16處左轉專用道及左轉延伸區；優化100處非號誌化路口、4處特殊道路。

交通局副局長熊萬銀說，預計下半年全市實施單向2車道取消內側禁行機車，因擴及到舊台南縣區還會與地方多溝通，目前持續調整相關標誌與標線設施，待轉區還是會保留。

交通事故 死亡率 車道

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