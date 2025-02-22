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韓國NC恐龍隊掀台南棒球熱潮 安南區推觀光美食券迎球迷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區長魏文貴（右二）與在地商家攜手迎接熱情球迷。圖／安南區公所提供
台南市安南區長魏文貴（右二）與在地商家攜手迎接熱情球迷。圖／安南區公所提供

韓國職棒勁旅NC恐龍隊即將於2月24日至3月4日，在台南亞太國際棒球訓練中心與台灣6支職棒球隊進行交流賽，門票不到半天就索取一空，熱度爆表；地主安南區公所配合推薦安南好吃好玩路線，以及籌備中的安南商圈店家優惠，熱情迎接球迷朋友

安南區長魏文貴表示，這次國際交流賽不僅讓台灣球迷現場觀賞台、韓二國職棒強隊的精采表現，也為地方觀光行銷帶來難得的機會，讓更多國內外球迷認識安南，親身體驗這座城市的歷史文化與美食魅力表球迷朋友來安南可以享受一場結合運動與旅行的美好體驗。

安南區公所特別推薦「安南就醬玩‧旅遊攻略」的「台史博藝文美食之旅」「安南商圈美食之旅」、「魚鹽生態之旅」、「台灣之門廟宇名勝之旅」四大旅遊路線，其中「台史博藝文美食之旅」路線離球場最近，民眾可安排運動休閒小旅行，順遊棒球村旁的國立台灣歷史博物館，了解台灣歷史。

另再沿著長和路與安和路找美食，民眾可大快朵頤冠軍炒飯、肉燥飯、牛肉湯、虱目魚料理廟口小吃、造訪療癒的庭園咖啡等台江美食，再前往山海圳國家綠道，漫步於綠意環繞的步道，享受安南獨特的文化與自然風光。

安南區籌辦「安中商圈」中，超過20家的商圈店家為迎接國內外的球迷朋友，準備各式優惠方案，為商圈暖身，賽事期間，民眾至店家消費只要手機出示Qr code電子票券，即可享養生茶包、護手霜、咖啡、玉米筍、蛋糕、燒餅沙拉、炸物等各式各樣優惠，享受好吃、好買、既豐盛又充滿美食的「安南商圈美食之旅」路線，詳細優惠資訊詳見公所臉書(店家保有最終釋義權)。更多資訊請至安南區公所臉書及官網查詢。

臉書:https://www.facebook.com/share/p/1HGG9sTYHU/

官網:https://www.annan.gov.tw/News.aspx?n=42025&sms=26472

店家優惠資訊: https://www.facebook.com/share/p/18Jmtm7UZb/

台南市安南區公所與在地商家攜手推優惠迎接熱情球迷。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所與在地商家攜手推優惠迎接熱情球迷。圖／安南區公所提供

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