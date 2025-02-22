食農教育行銷在地 雲林斗南千人體驗挖馬鈴薯

落實食農教育行銷在地農產，雲林縣斗南鎮公所今天舉辦馬鈴薯節，上千名民眾體驗田間採收馬鈴薯樂趣，沒多久面積約0.3公頃的馬鈴薯田就被挖光了。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，雲林縣馬鈴薯種植面積約1200公頃，占全國42%，全國第一，斗南鎮種植面積超過400公頃，其中以田頭里最多，是馬鈴薯生產重鎮。

斗南鎮公所為推銷馬鈴薯，今天在田頭里舉辦馬鈴薯節，吸引上千名大小朋友體驗田間採收馬鈴薯樂趣，雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛等人到場同樂。

沈暉勛表示，斗南鎮氣候適宜，日照強、土壤土層深厚，種出的馬鈴薯外型飽滿，口感鬆軟香甜，品質優良，是雲林良品的最佳代表。

沈暉勛說，今天馬鈴薯節獲得熱烈回響，期待藉由活動助斗南馬鈴薯產銷更上層樓，提高農民收益，帶動周邊地區商機。

張麗善指出，馬鈴薯營養豐富，尤其富含膳食纖維，有益身體健康。馬鈴薯也是多變的食材，可當主食也可做為配菜，還可以當做點心。現在正值斗南馬鈴薯產季，食當季、吃在地最佳時機。

張麗善表示，縣府積極推廣食農教育，傳承農業敬天愛地惜福精神，倡議淨零永續農業，縣府將會全力支持地方辦理類似活動及食農教育。