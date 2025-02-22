單向2車道機車直接左轉 台南研擬陸續開放

台南市去年8月24日起開放10個行政區單向2車道機車直接左轉，交通事故未因此增加，市府已研擬陸續開放其他27個行政區，正和地方研商溝通中。

台南市交通局今天告訴中央社記者，相較於民國112年，台南市去年交通事故死亡人數下降14.2%，行人死亡人數也下降10%，顯見開放單向2車道機車直接左轉，未造成交通事故增加。

台南市112年10月28日起陸續開放10個行政區16條道路單向2車道機車直接左轉，去年8月24日再開放原台南市區等10個行政區36條道路單向2車道機車直接左轉，包括中西區、東區、北區、南區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區及關廟區。

交通局表示，台南市推動「道路交通安全改善整體規劃」，透過107年至111年事故大數據分析，健檢各行政區交通事故，強化用路環境，去年交通死亡人數較112年減少25人，行人死亡人數也減少2人，防制措施逐步見效。

至於行人安全，市府推動「人本交通改善計畫」，優化行人專用時相、標線型人行道、綠底行穿線、庇護島及行穿線退縮等設施，且申請補助改善通學步道。

此外，市府也推動「高齡交通事故防制計畫」，透過工程、教育、執法三大策略，完善高齡長者通行空間安全性及連續性，建置緊急救護優先號誌，提供多元運輸服務，持續啟用小黃公車路線，滿足交通需求。

交通局表示，交通事故多肇因於不良駕駛行為與風險意識不足，未來將持續滾動分析易肇事時段及熱區，提升警力曝光率及執行酒駕、大型車違規、闖紅燈、未停讓行人、超速等專案取締，提高執法效能。