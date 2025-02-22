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高齡者更需要心理健康 南市「靈性照顧訓練課程」搶破頭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為強化高齡者心理健康，台南市「志工靈性照顧訓練」活動搶破頭，名額從70人開放增加到120人。圖／主辦單位提供
為強化高齡者心理健康，台南市「志工靈性照顧訓練」活動搶破頭，名額從70人開放增加到120人。圖／主辦單位提供

為強化高齡者心理健康，並配合高齡社會白皮書，社團法人台灣青年社會服務推展協會、台南市志願服務推廣中心今天在南區大恩里活動中心舉辦「志工靈性照顧訓練」課程，原訂70個名額，但開放報名首日立即額滿，緊急增加至120人，凸顯社會大眾對靈性照顧的需求甚鉅。

活動由衛生福利部、南市政府社會局指導，社團法人台灣青年社會服務推展協會、台南市志願服務推廣中心主辦，參加對象是本市已具有志工身分者，志工經由專業師資培訓後，能進一步將所學帶入社區，提供社區長者更專業的情感支持，以更專業的方式關懷長者，包含心理健康、靈性需求等。

課程聘請南華大學生死學系助理教授兼副主任蔡長穎、台大醫院雲林分院緩和醫療病房護理長杜宜儒擔任講師，分別講述「現代社會中之生老病死」、「臨終關懷與生命陪伴之理念」議題，講師將分享多年第一線工作經驗，理論及實務並重。

蔡長穎有20年社工經驗，曾陪伴576條生命離開，他帶領大家進行「生命樹創作」活動，協助大家傾聽內在的聲音，省思一路走來的生命歷程。他提到，靈性照顧不是專指信仰，包含：我與我自己的關係、我與他人的關係、我與宗教信仰的關係、我與天地萬物的關係。

他也與大家分享「善終四福」生無憂、老無累、病無痛、死無憾；「五道人生」道歉、道謝、道愛、道別、道諒；以及如何避免斷不去、捨不掉、離不開的生活方式等。過程中有笑有淚，讓志工們收獲滿滿。

杜宜儒則以實務經驗帶入主題，並邀請志工上台分享自己的故事，有志工勇敢說出生命中不堪回首的往事，發人深省，也贏得大家掌聲。杜宜儒表示，春夏秋冬，是一年必經的四季轉換，生老病死，是我們必走的生命歷程。人的一生，盡管高低起伏，悲喜交織，但在最終篇章來臨時，我們都希望，能為自己，劃下最完美的休止符！

為強化高齡者心理健康，台南市「志工靈性照顧訓練」活動搶破頭，名額從70人開放增加到120人。圖／主辦單位提供
為強化高齡者心理健康，台南市「志工靈性照顧訓練」活動搶破頭，名額從70人開放增加到120人。圖／主辦單位提供
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