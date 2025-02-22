南市府祭拜祈福 災民安置所南水署宿舍

照片取自臺南市政府

臺南市政府規劃整修水利署南區水資源分署宿舍作為0121地震災民中期安置住所，除硬體修繕外，為讓入住災民更安心，臺南市政府葉澤山副市長、民政局姜淋煌局長、社會局葉誌明副局長及許至椿議員、蔡育輝議員等21日13時於南水署宿舍祭拜祈福，祈求保佑入住災民平安、災區快速恢復生機。

為讓災民就近安置，南市府就近選定水利署南區水資源分署宿舍，並與民間善心團體分工，以最快的速度整修宿舍，預計修復34間眷舍，目前已有受災民眾陸續入住，善心團體財團法人基督教芥菜種會也協助提供物資及家具等，社會局也以「一戶一社工」模式進行輔導，讓災民身心得以安頓。

臺南市長黃偉哲表示，南市府團隊22日一連四場災區說明會，分別在玉井、楠西、南化及東山辦理，面對面傾聽災民心聲，同時讓民眾了解目前政府的各項協助方案，並引入民間資源，期望在政府及民間的攜手合作下，讓此次地震受影響的區域迅速恢復往日榮景。

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