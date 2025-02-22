快訊

經典賽／首戰燒9投調度麻煩？ 曾豪駒認了：會有一些考量

獨／前所未見 國軍官媒披露美現役少將出席我漢光兵推

還在等奶奶回家…忠犬守靈堂「送最後一程」不肯走 滿臉淚痕背影曝光

南市府祭拜祈福 災民安置所南水署宿舍

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市政府規劃整修水利署南區水資源分署宿舍作為0121地震災民中期安置住所，除硬體修繕外，為讓入住災民更安心，臺南市政府葉澤山副市長、民政局姜淋煌局長、社會局葉誌明副局長及許至椿議員、蔡育輝議員等21日13時於南水署宿舍祭拜祈福，祈求保佑入住災民平安、災區快速恢復生機。

為讓災民就近安置，南市府就近選定水利署南區水資源分署宿舍，並與民間善心團體分工，以最快的速度整修宿舍，預計修復34間眷舍，目前已有受災民眾陸續入住，善心團體財團法人基督教芥菜種會也協助提供物資及家具等，社會局也以「一戶一社工」模式進行輔導，讓災民身心得以安頓。

臺南市長黃偉哲表示，南市府團隊22日一連四場災區說明會，分別在玉井、楠西、南化及東山辦理，面對面傾聽災民心聲，同時讓民眾了解目前政府的各項協助方案，並引入民間資源，期望在政府及民間的攜手合作下，讓此次地震受影響的區域迅速恢復往日榮景。

聚傳媒

地震 宿舍 臺南

延伸閱讀

影／台南地震重創楠西國中 2.3億重建經費中央承諾協助

影／台南震災市府辦說明會 副市長被轟...忍住細說協助方案

台南地震4300多戶受損 黃偉哲花蓮取經「慈濟中繼屋」安置

災民怨受損房屋複評慢 南市府：通報逾4300戶請給時間

相關新聞

韓國NC恐龍隊掀台南棒球熱潮 安南區推觀光美食券迎球迷

韓國職棒勁旅NC恐龍隊即將於2月24日至3月4日，在台南亞太國際棒球訓練中心與台灣6支職棒球隊進行交流賽，門票不到半天就...

高齡者更需要心理健康 南市「靈性照顧訓練課程」搶破頭

為強化高齡者心理健康，並配合高齡社會白皮書，社團法人台灣青年社會服務推展協會、台南市志願服務推廣中心今天在南區大恩里活動...

影／日本山口縣台南推廣觀光物產 黃偉哲盼交流深化情誼

「台南的友誼市」日本山口縣今天在台南仁德家樂福舉辦山口縣觀光物產推廣會，市長黃偉哲帥琳國際關係處長蘇恩恩捧場，參與活動揭...

影／台南地震重創楠西國中 2.3億重建經費中央承諾協助

0121大埔地震造成楠西國中多棟校舍嚴重受損，除了活動中心等部分建築，較老舊的校舍都要拆除重建，學生已移到楠西國小上課。...

影／台南震災市府辦說明會 副市長被轟...忍住細說協助方案

台南市管到玉井、楠西、南化及東山等四區嘉義地震許多房屋受損。副市長葉澤山今天率市府主辦「嘉義大埔 0121震災說明會」。...

雲林斗南現挖馬鈴薯體驗 湧入上千人秒殺

雲林縣斗南鎮是全國馬鈴薯主要產地，鎮公所今天舉辦馬鈴薯節活動，開放現挖馬鈴薯，現場湧入上千民眾參加，0.35公頃的馬鈴薯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。