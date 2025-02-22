影／日本山口縣台南推廣觀光物產 黃偉哲盼交流深化情誼

「台南的友誼市」日本山口縣今天在台南仁德家樂福舉辦山口縣觀光物產推廣會，市長黃偉哲帥琳國際關係處長蘇恩恩捧場，參與活動揭幕。

黃偉哲表示，台南市與山口縣2023年締盟至今雙方交流頻繁，感謝去年台灣燈會時山口縣村岡知事與島田副議長專程來支持。去年出訪山口縣時，也受到村岡知事、島田副議長等當地友人熱情接待，充分展現雙方深厚的友誼。

黃偉哲說，他吃過山口縣美味的美食、欣賞當地漂亮的風景，「本人親自見證過」，不論觀光或美食都非常推薦，也邀請市民一起來認識山口縣，有機會更一定要造訪當地體驗山口縣的美好。

山口縣知事村岡嗣政表示，非常感謝能在台南舉辦這場盛大的物產推廣會，進一步促進了彼此交流，也歡迎大家來山口縣。

日本山口縣位日本本州最西部，人口約141萬人，縣內產業種類多元豐富，明治維新以來培育了許多重要政治人物，包括日本前首相安倍晉三。該縣擁有豐富的自然景觀與深厚歷史文化，每年吸引許多國內外遊客前往觀光，2023年與台南締盟友誼城市。

今天物產推廣活動中，山口縣準備了當地出產的果汁、地酒、綠茶供參加民眾免費試飲，山口縣觀光吉祥物「幸福達摩ふくだるま」本尊現身會場跟大家互動，更介紹了山口縣重要的觀光景點，並設計了VR自行車體驗，讓參加者模擬在山口的絕景風光中騎車漫遊。