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影／日本山口縣台南推廣觀光物產 黃偉哲盼交流深化情誼
「台南的友誼市」日本山口縣今天在台南仁德家樂福舉辦山口縣觀光物產推廣會，市長黃偉哲帥琳國際關係處長蘇恩恩捧場，參與活動揭幕。
黃偉哲表示，台南市與山口縣2023年締盟至今雙方交流頻繁，感謝去年台灣燈會時山口縣村岡知事與島田副議長專程來支持。去年出訪山口縣時，也受到村岡知事、島田副議長等當地友人熱情接待，充分展現雙方深厚的友誼。
黃偉哲說，他吃過山口縣美味的美食、欣賞當地漂亮的風景，「本人親自見證過」，不論觀光或美食都非常推薦，也邀請市民一起來認識山口縣，有機會更一定要造訪當地體驗山口縣的美好。
山口縣知事村岡嗣政表示，非常感謝能在台南舉辦這場盛大的物產推廣會，進一步促進了彼此交流，也歡迎大家來山口縣。
日本山口縣位日本本州最西部，人口約141萬人，縣內產業種類多元豐富，明治維新以來培育了許多重要政治人物，包括日本前首相安倍晉三。該縣擁有豐富的自然景觀與深厚歷史文化，每年吸引許多國內外遊客前往觀光，2023年與台南締盟友誼城市。
今天物產推廣活動中，山口縣準備了當地出產的果汁、地酒、綠茶供參加民眾免費試飲，山口縣觀光吉祥物「幸福達摩ふくだるま」本尊現身會場跟大家互動，更介紹了山口縣重要的觀光景點，並設計了VR自行車體驗，讓參加者模擬在山口的絕景風光中騎車漫遊。
活動邀請行政院政務顧問野崎孝男、市議員沈震東、餐飲集團董事長李日東及台南市中小企業婦女協會會長楊富涵到場見證台日友好關係。
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