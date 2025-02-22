影／台南地震重創楠西國中 2.3億重建經費中央承諾協助

0121大埔地震造成楠西國中多棟校舍嚴重受損，除了活動中心等部分建築，較老舊的校舍都要拆除重建，學生已移到楠西國小上課。行政院政務委員陳金德今率教育部、內政部等相關單位實地訪視，說明將專案補助校園建築重建修繕。

楠西國中校舍地震嚴重結構損害，結構技師評估安全性不足，需拆除重建。陳金德等今天視察受損情形，宣布教育部將專案補助重建規畫經費約600萬元，未來工程費用中央也會全力協助。

副市長葉澤山感謝中央及各界迅速行動與關心。他說，市府將妥善運用補助以最高效率推動重建，盡快讓楠西國中學子回到安全的校園，繼續安心學習，他也向所有關心學校的各界致謝，強調這份支持讓地方更有力量面對災後復原的各項挑戰。

教育局長鄭新輝表示，楠西國中校舍已無法提供安全學習空間，師生到楠西國小確保學習不中斷。兩校透過空間獨立、動線區隔及課表調整等措施，並加強師生生活管理宣導，有效確保國中與國小的空間使用互不干擾。

鄭新輝也感謝家長與社區支持與理解，強調二校將持續進行復原與重建作業，並隨時關注安置過程中的各項需求，確保學子在過渡期間的學習品質。

鄭新輝說，未來2.3億重建工程將以耐震與永續發展為核心，致力打造更安全、現代化的校園環境。同時，教育局將嚴格監督工程進度與品質，確保重建作業符合最高安全標準，讓楠西國中成為區域教育的新典範。