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影／台南震災市府辦說明會 副市長被轟...忍住細說協助方案

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南震災市府辦說明會，副市長葉澤山（右）遭市議員周奕齊連番質疑、兩人一度各說各話，隨後細說各種協助方案。記者周宗禎／攝影
台南震災市府辦說明會，副市長葉澤山（右）遭市議員周奕齊連番質疑、兩人一度各說各話，隨後細說各種協助方案。記者周宗禎／攝影

台南市管到玉井、楠西、南化及東山等四區嘉義地震許多房屋受損。副市長葉澤山今天率市府主辦「嘉義大埔 0121震災說明會」。會中災民、市議員周奕齊指責看不到市政府兌現承諾，也有災民點名市長黃偉哲；葉澤山代表黃偉哲被砲轟，向民眾說明修復重建、租金補貼、貸款優惠等協助方案，回答民眾問題。

災民關心房屋修繕時間安置問題。葉澤山表示，市府已提供10處中長期安置點，針對不願意離農地太遠的民眾，市府也在評估各式中繼屋的可行性，通盤考量對受災戶最適方案。

周奕齊認為0206善款12.5億應該用在白單和黃單；紅單部分，法令說中央可以補助。但是市政府到現在，連民宅受損紅黃單評估都沒有一致明確標準，甚至有多少災民是屬於哪一類受損程度也不清楚，災民無所適從，光這點就民怨沸騰。

葉澤山說，災後最要緊的是緊急安置受災戶，幸好綠柏園吳俊璋董事長無償提供場地，協助市府作為緊急臨時安置處。當時也擔心臨時安置空間不夠，有人提議要蓋組合屋容納安置更多受災戶，也讓綠柏園早日修繕進行營業。

葉澤山指出，參考台灣先前幾個重大災情及後續安置情形，認為組合屋有隔音效果不佳、建材無法回收等等問題，寧願多花一點經費蓋「中繼福利宅」、鋼構安心屋，讓民眾住的舒適，等到災民自家受損的房屋重建完工後再陸續遷出，未來可轉為社會住宅。

葉澤山說，市長黃偉哲相當重視災後重建中繼宅問題，前往花蓮慈濟總部瞭解中繼福利宅的規劃設計，並感謝慈濟先前以及後續在中長期安置階段的大力協助。

至於在等待中繼福利宅興建完成的過程當中，除了目前的10個安置點，災民還可以住在哪裡？葉澤山說，目前有在考量貨櫃屋的可行性。

台南震災市府辦說明會，災民提出各種質疑抱怨連連。記者周宗禎／攝影
台南震災市府辦說明會，災民提出各種質疑抱怨連連。記者周宗禎／攝影
台南震災市府辦說明會，副市長葉澤山（右）遭市議員周奕齊連番質疑、兩人一度各說各話，隨後細說各種協助方案。記者周宗禎／攝影
台南震災市府辦說明會，副市長葉澤山（右）遭市議員周奕齊連番質疑、兩人一度各說各話，隨後細說各種協助方案。記者周宗禎／攝影
台南震災市府辦說明會，災民提出各種質疑抱怨連連。記者周宗禎／攝影
台南震災市府辦說明會，災民提出各種質疑抱怨連連。記者周宗禎／攝影

受災戶 台南 房屋 黃偉哲

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