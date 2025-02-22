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雲林斗南現挖馬鈴薯體驗 湧入上千人秒殺
雲林縣斗南鎮是全國馬鈴薯主要產地，鎮公所今天舉辦馬鈴薯節活動，開放現挖馬鈴薯，現場湧入上千民眾參加，0.35公頃的馬鈴薯田一下就被秒殺挖光。
斗南鎮長沈暉勛表示，斗南是全國重要的馬鈴薯產地，近年馬鈴薯節獲得廣大回響，透過這次活動不僅讓民眾深入體驗馬鈴薯的魅力，了解馬鈴薯料理方式多元，也成功推廣在地農畜產品，提升在地能見度。
雲林縣長張麗善、沈暉勛、縣議員蔡東富夫人洪惠玲等人今天一同跟民眾體驗挖馬鈴薯樂趣，張麗善挖了滿滿一袋，她表示，雲林縣種植馬鈴薯的面積超過1200公頃，其中董南斗南種植超過400公頃，透過馬鈴薯節活動不僅讓民眾走進田裡來做食農教育，也是對在地農產最直接有效的行銷。
活動現場提供四種美味馬鈴薯料理免費品嘗，包括炸薯條、口感綿密的馬鈴薯沙拉、田頭社區媽媽製作的馬鈴薯包，以及順安宮志工熱情準備的馬鈴薯圓，讓民眾大排長龍搶先品嘗。
田頭社區也安排馬鈴薯泥裱花DIY，讓民眾發揮創意，以馬鈴薯泥製作出如同奶油花般的精美作品，沈暉勛表示，期待活動為在地農業創造更多價值，並誠摯邀請大家未來持續關注斗南特色產業。
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