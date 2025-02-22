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台南示範了 今年擴大到全市「機車至少可行駛2車道」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南從2023年陸續試辦取消強制二段式左轉，預計今年擴及全市實施「開放機車單向至少可行駛2車道」。記者吳淑玲／攝影
台南從2023年陸續試辦取消強制二段式左轉，預計今年擴及全市實施「開放機車單向至少可行駛2車道」。記者吳淑玲／攝影

台南市機車持有率全台第2，去年率先取消10個行政區的禁行機車道及兩段式左轉規定，加上推動人本交通改善計畫，去年交通事故死亡下降14.2％，行人死亡也降10％，交通局表示，今年下半年擴及全市實施開放機車單向至少可行駛2車道；議員肯定「可一致性」，但提醒要加強教育宣導。

台南市自2023年10月28日起，開始試辦取消機車兩段式左轉，並逐步擴大試辦範圍，去年8月24日在原六區（東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區）及永康區、仁德區、歸仁區、關廟區等10個行政區內的單向兩車道路段，全面開放機車行駛內側車道，並不再強制兩段式左轉，持續推動今年全市實施。

市議員朱正軒表示，目前試辦路段行車流暢度明顯提升，交通事故未增加還有下降，在安全的立基點下，肯定全面開放機車行駛2線道是正確方向，目前局部開放讓駕駛和騎士無所適從，但提醒仍要做好標線引導及宣導教育「以車向分流取代車種分流」，左轉靠左、右轉靠右並提前變換車道。

交通局智慧交安科長黃柏彰表示，透過2018年到2022年事故大數據分析，對各行政區每月事故做健檢，並推動針對3大事故族群（機車、行人、高齡者）的9大重點防制工作及6項專案計畫。去年事故防制成效顯著，全年A1交通事故死亡人數減少14.2％、行人死亡數也降低10％。

在機車事故防制方面，黃柏彰說，台南市機車持有率為全台第二高，是重點事故族群之一，另外，高齡者無適格駕照自撞死亡率最高；大型車則以側撞發生率最高。去年針對10大易肇事路段口設施合宜性檢視優化，並增設16處左轉專用道及左轉延伸區；優化100處非號誌化路口、4處特殊道路。

交通局副局長熊萬銀說，台南市去年起10大行政區取消禁行機車，試辦期間的數據顯示，取消兩段式左轉後，相關路段的交通事故並未明顯增加，且用路人反應良好，預計下半年全市開放實施，因擴及到舊台南縣區還會與地方多溝通，目前持續調整相關標誌與標線設施，但待轉區還是會保留。

交通事故 台南 死亡率 車道

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