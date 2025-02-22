台南地震4300多戶受損 黃偉哲花蓮取經「慈濟中繼屋」安置

0121嘉義大埔地震造成台南楠西等區出現災害 ，屋損目前通報已逾4300戶，不少災民不願離開住居處，安置成最大難題，市長黃偉哲昨天前往花蓮，除了感謝慈濟在這段時間的協助，也前往慈濟中繼宅工地查看，考慮在台南興建中繼屋中長期安置問題。

黃偉哲在慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、營建處主任張正助、以及台南慈濟志工等人陪同下，先前往慈濟在0403花蓮地震後協助援建的中繼宅工地查看。

黃偉哲表示，慈濟為受災及弱勢者興建現代化集合式住宅，其設計造型典雅、簡潔，空間配置有景觀中庭，綠蔭乘涼的空間。可借鏡慈濟在花蓮的經驗，考量在臺南興建「中繼福利宅」，以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶，協助其渡過房屋重建及修繕期間。

為感念慈濟協助市府在災後大力投入修復重建，黃偉哲隨後前往靜思精舍親自拜會證嚴法師，並致贈以奈米技術噴染慈濟LOGO的蝴蝶蘭表達謝忱。

市府表示，針對災民反映在評估階段或修繕補強階段無房屋可住，可否提供組合屋？因有鑑於過去的案例顯示組合屋可能衍生一些問題，例如隔音效果不佳、建材無法回收..等等，慈善團體寧願多花一點經費蓋永久屋、鋼構安心屋，讓民眾住的舒適。