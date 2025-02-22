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台南地震4300多戶受損 黃偉哲花蓮取經「慈濟中繼屋」安置

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供

0121嘉義大埔地震造成台南楠西等區出現災害 ，屋損目前通報已逾4300戶，不少災民不願離開住居處，安置成最大難題，市長黃偉哲昨天前往花蓮，除了感謝慈濟在這段時間的協助，也前往慈濟中繼宅工地查看，考慮在台南興建中繼屋中長期安置問題。

黃偉哲在慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、營建處主任張正助、以及台南慈濟志工等人陪同下，先前往慈濟在0403花蓮地震後協助援建的中繼宅工地查看。

黃偉哲表示，慈濟為受災及弱勢者興建現代化集合式住宅，其設計造型典雅、簡潔，空間配置有景觀中庭，綠蔭乘涼的空間。可借鏡慈濟在花蓮的經驗，考量在臺南興建「中繼福利宅」，以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶，協助其渡過房屋重建及修繕期間。

為感念慈濟協助市府在災後大力投入修復重建，黃偉哲隨後前往靜思精舍親自拜會證嚴法師，並致贈以奈米技術噴染慈濟LOGO的蝴蝶蘭表達謝忱。

市府表示，針對災民反映在評估階段或修繕補強階段無房屋可住，可否提供組合屋？因有鑑於過去的案例顯示組合屋可能衍生一些問題，例如隔音效果不佳、建材無法回收..等等，慈善團體寧願多花一點經費蓋永久屋、鋼構安心屋，讓民眾住的舒適。

台南市府雖媒合10處中長期安置空間，除目南水署宿舍因就近安置，災民有意願外，針對不願意離農地太遠的民眾，市府正尋求各種可能，慈濟中繼屋外也在評估貨櫃屋的可行性。

台南市長黃偉哲（右三）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右三）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左二）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左二）昨前往花蓮感謝慈濟對楠西災民的協助，並查看慈濟中繼宅工地，考慮在台南興建「中繼福利宅」以優惠的方式提供給需要中長期安置的受災戶。圖／台南市政府提供

台南 慈濟 黃偉哲

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