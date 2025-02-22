雲林廢校變「老人學堂」 台南來取經

少子化衝擊，雲林縣多所小學陸續關閉轉型，口湖鄉口湖國小青蚶分校轉型為銀髮樂活園區，成為「老人學堂」，台南市府教育局長鄭新輝昨天下午率教育局、跨校合作計畫人員，參訪青蚶分校，考察小校活化轉型，帶回台南作為停辦學校轉型活化規畫參考。

鄭新輝指出，台南沿海學校、社區和雲林面臨同樣問題，看到青蚶國小轉型成樂齡學園，引進失能照護、健身衛教、假日親子食農教育領域，帶給老學生多元學習空間與幸福感，不虛此行。

青蚶分校2021年學生剩個位數停辦，縣府隔年委託雲林家園關懷協會進駐經營，轉型為銀髮樂活園區，教室變老人學堂和食堂，設關懷據點、日照空間，開辦老人歡樂聲取代童笑聲，提供沿海長輩生活空間。

縣府表示，該校停辦考量沿海老人多，活動空間不足，將校舍移撥社會處，委託家園關懷協會進駐，轉型為銀髮樂活園區。

社會處長林文志說，該校共16間教室，整修後作為長青食堂、社區關懷據點、日照中心等，附設多功能活動室作「老人才藝學堂」，操場則增設園藝農場，委外經營近3年，每年服務近2萬人次。

「卡早學生起碼60人，如今換老學生」，長者感嘆廢校，開心多了運動學習空間，表演才藝操作iPad，展現快樂學習一面，讓台南訪客留下深刻印象。

教育處統計，除青蚶分校，還有偏鄉8校區停辦或校舍異地改建，4校交給社區活化利用，包括古坑樟湖國小舊校區租借樟湖社區發展協會、雲林樟湖藍染人文協會經營管理。元長仁德國小崙仔分班、新生國小鹿北分班移撥公所轉給社區使用；崙背國小五魁分班做村里共學空間、圖書館。麥寮橋頭國小許厝分校舊校區、虎尾大屯國小三合分班、四湖南光國小湖寮分班拆除歸還土地。