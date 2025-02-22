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台南楠西震後拚觀光 賞螢季照辦
0121地震後台南楠西梅嶺重要觀光景點遊客少近一半，餐廳及商家營收銳減，受災戶反映除重建外，玉井、楠西和南化主要芒果產區恐受影響，盼政府拚經濟重振觀光，市府觀旅局表示，螢火蟲季照常舉辦，團客和自由行擬有鼓勵措施，立委昨天邀觀光署現勘允諾全力提供支持。
梅嶺業者指出，春節期間因餘震頻繁，以及阿里山、關子嶺山坡滑落，使許多遊客卻步，來客量驟降約5成。楠西地區許多房屋為60年以上的磚造老屋，震損嚴重，當地交通與觀光設施雖未受影響，仍擔憂即將到來的芒果產季再受波及。
梅嶺休閒農業區業者表示，外地民眾誤以為整個農業區受災嚴重，實則僅住宅區受損，觀光設施與對外聯絡道路皆維持良好。觀光果園園主透露，通知老顧客前來採果時，對方第一個問題竟是「道路搶通了嗎？」
楠西商圈業者建議政府發放類似「振興券」，鼓勵南科等地大型企業認購，帶動員工消費。此外，賞螢季希望政府不僅維持舉辦，甚至應擴大辦理，以吸引遊客回流。
市府觀旅局長林國華表示，若區公所因忙於救災無法籌辦賞螢季，市府將接手並擴大舉辦，結合龜丹溫泉等景點推動觀光發展。
楠西商圈理事長林明賢強調，政府應將危機化為轉機，並投入長期計畫，楠西擁有豐富景點，包括露營區、民宿、餐廳，當地農特產品更需仰賴觀光客增加銷售。
立委郭國文昨召集交通部觀光署、市府觀旅局及玉井、楠西觀光業者代表辦座談會。他強調，災後除了初步救援與受災戶安置，區域經濟復甦至關重要，尤其產業與觀光的重建刻不容緩。
觀光署副署長林信任承諾協助地方，相關的發展計畫、旅遊促進振興議案，觀光署都會全力提供支持，讓災區經濟早日恢復生機。
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