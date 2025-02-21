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雲嘉企業主組成的「義雲會」 霹靂董座黃文章接新會長3縣市長同賀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲嘉嘉60多位企業主組成的義雲會，今天會長交接，雲嘉嘉三位縣市長到場祝賀，冠蓋雲集場面盛大。記者蔡維斌／翻攝
雲嘉嘉60多位企業主組成的義雲會，今天會長交接，雲嘉嘉三位縣市長到場祝賀，冠蓋雲集場面盛大。記者蔡維斌／翻攝

嘉義雲林地區上市、上櫃與優質企業組成的「義雲會」，今天齊聚劍湖山渡假大飯店舉行新舊任會長交接，第3屆會長陳志鴻卸任交棒給新任會長霹靂國際多媒體董事長黃文章，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁共同見證與祝福，期待未來共同為雲嘉嘉產業締造歷史新頁。

義雲會會長交接由雲林縣長張麗善監交，總統府資政沈榮津、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委張嘉郡等到場見證，全國各區工商友會代表、金融財稅、工商產學等各界貴賓齊聚觀禮，現場也有霹靂布袋戲精彩演出。

張麗善恭賀霹靂國際多媒體董事長黃文章接任新會長，也感謝耐斯企業執行長陳志鴻擔任會長期間的付出。義雲會是雲嘉嘉企業界一個重要交流平台，也創造許多合作機會，帶動雲嘉經濟繁榮，新會長黃文章是台灣文化之寶，以獨到眼光帶領霹靂走出傳統框架，拓展國際市場，相信未來義雲會成員攜手共創更美好的未來。

嘉義市長黃敏惠也特別提到，嘉義市無論傳統、科技或文化創意產業都持續創新與轉型，義雲會展現傳統藝術與新興產業結合，創造無限可能。

新任會長黃文章感謝歷屆會長及會友的肯定跟支持，他強調，雲嘉嘉企業是台灣經濟動能重要一環，他將團結義雲會企業主的力量，讓義雲會更茁壯，促進企業永續成長。

義雲會成立於2022年，由63家雲嘉嘉地區上市、上櫃公司及優質企業所組成，其中上市櫃公司的總市值超過3000億元。「義雲會」以嘉義的「義」及雲林的「雲」代表地方特色，也具有尊崇關公「義薄雲天」重情義的意義，以分享(Share)、綜效(Synergy)、影響力(Strength)，連結各領域能量，共同開創雲嘉嘉產業的歷史新頁。

雲嘉嘉60多位企業主組成的義雲會，今天會長交接，雲嘉嘉三位縣市長到場祝賀，冠蓋雲集場面盛大。記者蔡維斌／翻攝
雲嘉嘉60多位企業主組成的義雲會，今天會長交接，雲嘉嘉三位縣市長到場祝賀，冠蓋雲集場面盛大。記者蔡維斌／翻攝
義雲會新舊會長交接，由耐斯企業執行長陳志鴻（左）交予霹靂國際多媒體董事長黃文章（右），由雲林縣長張麗善監交。記者蔡維斌／翻攝
義雲會新舊會長交接，由耐斯企業執行長陳志鴻（左）交予霹靂國際多媒體董事長黃文章（右），由雲林縣長張麗善監交。記者蔡維斌／翻攝

嘉義 張麗善 雲林

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