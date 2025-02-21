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經典賽開打！台南棒球場、新營同步轉播湧熱情球迷應援

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃姓球迷（右）表示，之前12強曾經在永華國民運動中心前觀賞過比賽，此次下班就趕過來，會連續3天都來幫中華隊加油打氣。記者萬于甄／攝影
黃姓球迷（右）表示，之前12強曾經在永華國民運動中心前觀賞過比賽，此次下班就趕過來，會連續3天都來幫中華隊加油打氣。記者萬于甄／攝影

2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽今晚開打，台南市立棒球場、南瀛綠都心公園同步轉播，棒球場下午5點前就有球迷搶先排隊，湧入約2千人進場加油，有球迷下班就趕來表示要連續3天來加油。

世界棒球經典賽資格賽開打，中華隊迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜勢在必得，台南市體育局今天起連續3天於市立棒球場現場直播賽事。在地品牌台灣番薯丸提供免費地瓜球兌換券3000份，加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒。

之前12強曾經在永華國民運動中心前觀賞過比賽，此次下班就趕過來，會連續3天都來幫中華隊加油打氣而且連續3天都會前來為台灣隊加油。

體育局長陳良乾說，非常期待棒球英雄繼續為台灣爭取國際賽，今天開始有3天兩地同步轉播，另一場在新營南瀛綠都心公園，希望市民一起來為我們中華隊加油。

陳良乾同時預告下個禮拜起，亞太棒球場主球場也要迎接韓國恐龍隊跟台灣6支職棒進行交流賽，歡迎市民一起來加油。

民眾湧進台南市立棒球場為台灣隊加油。記者萬于甄／攝影
民眾湧進台南市立棒球場為台灣隊加油。記者萬于甄／攝影

台南 棒球場 體育

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