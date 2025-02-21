災民怨受損房屋複評慢 南市府：通報逾4300戶請給時間

台市議會無黨團及國民黨團今天於楠西召開0121地震相關記者會，台南市副市長葉澤山率相關局處長列席，民眾主要聚焦在兩大議題，其一是屋損紅黃單複評，其次是中繼宅問題。

有關屋損複評，工務局長陳世仁表示，屋損評估有兩部分，一是「緊急評估」、二是「損壞評估」。民眾對緊急評估的結果有疑義時，例如自認應是紅單卻被貼黃單，可提出「複評」申請。

工務局春節期間不休息全力進行緊急評估，於春節年假結束後，已開放複評申請，為加快速度，會於複評時同步進行損壞評估。

有民眾認為複評時間等太久，葉澤山解釋，是因為本次提報受損房屋高達4301戶，工務局已用最快速度、加派人力先進行緊急評估，但人力畢竟有限、仍需要一些時間。

葉澤山指出，工務局已籌組專家複評小組於2月21日展開複評，近日有353戶申請，市府會協調三大公會，以2月底全數完成為目標，「複評」與「房屋損壞評估」將同時並進，申請複評的民眾可一次到位，絕對用最快速度完成民眾所需。

此外，有關第二階段房屋損壞評估，陳世仁表示，排除掉部分房屋聯絡不到屋主無法進行評估，損壞評估已進行517件，預計可在2月底全數完成。

針對修繕補強工程不好找工人的問題。工務局表示，近期已先邀集營造公會、土木技師公會等單位，初步調查廠商前進山區協助重建意願，目前已有29家業者，同時也針對後續修復價格盼業者能有合理市價，提供受災戶預作參考。

民眾反映在評估階段或修繕補強階段無房屋可住，可否提供組合屋？葉澤山表示，有鑑於過去的案例顯示組合屋可能衍生一些問題，例如：隔音效果不佳、建材無法回收..等等，慈善團體寧願多花一點經費蓋永久屋、鋼構安心屋，讓民眾住的舒適。

葉澤山表示，目前南水署宿舍仍有安置空間，此外，市府也提供另外9處中長期安置點作為民眾選擇。針對不願意離農地太遠的民眾，市府也在評估貨櫃屋的可行性。

葉澤山強調，黃偉哲市長非常重視災後重建中繼宅問題，市府將全盤性考量、提供最適方案。

南市府提供10處中長期安置點，包括：南水署宿舍、寶光聖堂、臺灣基督長老教會-澄山教會、加利利宣教中心、紫竹山大德寺、救國團曾文青年活動中心、趣淘漫旅、走馬瀬農場、華都客棧、噶瑪噶居寺鹿野苑之家等。