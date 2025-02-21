嘉縣梅山、中埔電纜地下化 藍委王育敏爭取中央補助

讓嘉義縣山區交通道路更加安全，國民黨立委王育敏向交通部爭取近億元經費進行梅山鄉橫山屏段、中埔鄉隆興商圈電纜地下化，橫山屏段今年會完工，隆興商圈預計今年度執行。

王育敏發布新聞稿表示，今天邀集交通部公路局、台電、中華電信、世新電視台以及嘉義縣建設處與當地鄉民代表共同商討地方對電纜地下化需求，並會勘梅山鄉橫山屏及中埔鄉隆興商圈會勘電纜地下化工程。

王育敏說，這二項工程經費交通部公路局預估為新台幣9000多萬元，梅山鄉橫山屏段的電纜地下化計畫進度順利，今年就會完工，而中埔鄉隆興商圈的新作工程，將會以此次會勘結論做為評估依據，積極列入今年度計畫內執行。

嘉義縣議員陳信文指出，梅山鄉近年因太平雲梯成為國內熱門景點、遊客不斷成長，也使梅山假日車流量遽增，不僅造成交通壅塞也影響附近居民交通安全，電纜地下化爭取更多路面空間，可胃納更大的交通量。

王育敏表示，去年已經爭取到台3線梅山鄉往古坑鄉路段的路段拓寬，但交通的改善是一環扣一環，因此這次會勘就是要接續拼起其他塊拼圖，讓整個嘉義縣山區交通道路更加安全。