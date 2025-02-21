嘉義10大商圈結合超跑美食饗宴 超跑嘉年華228連假布袋登場
2025大嘉義商圈布袋商港極速超跑市集嘉年華即將登場，嘉義縣市10大商圈及布袋商港合作，今天在嘉義縣政府前廣場舉行啟動儀式，融合超跑極速魅力與商圈活力盛事，228連假3天在布袋商港精彩展開；縣長翁章坐在超跑邀請民眾來共襄盛舉，期盼帶動布袋港周邊旅遊與商業效益。
今天下午啟動儀式，8輛頂級超跑同步發動引擎，轟鳴聲響徹全場，象徵速度、激情與活力，瞬間點燃全場氣氛，翁章梁與來賓揭開活動超跑帆布，宣布啟動。
這次嘉年華活動將彙集超跑動態展演、街頭藝人表演、在地美食市集及文創商品展售、90年代經典車展出，不僅能夠近距離感受震撼魅力，還能享受多元休閒娛樂，活動期間實施完善交通維持與安全計畫，確保順利進行。
嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，希望能以超跑引起話題，吸引全國熱愛者到布袋，帶動地方經濟。
包括商圈代表、嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會、布袋商圈、布袋鎮公所、布袋商港活動中心、相信自己文創工作室、18逗整合行銷等單位共同參與今天啟動儀式。
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