嘉義10大商圈結合超跑美食饗宴 超跑嘉年華228連假布袋登場

2025大嘉義商圈布袋商港極速超跑市集嘉年華即將登場，嘉義縣市10大商圈及布袋商港合作，今天在嘉義縣政府前廣場舉行啟動儀式，融合超跑極速魅力與商圈活力盛事，228連假3天在布袋商港精彩展開；縣長翁章坐在超跑邀請民眾來共襄盛舉，期盼帶動布袋港周邊旅遊與商業效益。

今天下午啟動儀式，8輛頂級超跑同步發動引擎，轟鳴聲響徹全場，象徵速度、激情與活力，瞬間點燃全場氣氛，翁章梁與來賓揭開活動超跑帆布，宣布啟動。

這次嘉年華活動將彙集超跑動態展演、街頭藝人表演、在地美食市集及文創商品展售、90年代經典車展出，不僅能夠近距離感受震撼魅力，還能享受多元休閒娛樂，活動期間實施完善交通維持與安全計畫，確保順利進行。

嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，希望能以超跑引起話題，吸引全國熱愛者到布袋，帶動地方經濟。