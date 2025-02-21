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嘉義布袋商港極速超跑市集嘉年華 228連假登場

中央社／ 嘉義縣21日電

8輛頂級超級跑車今天在嘉義縣政府前同步發動引擎，宣傳228連假「大嘉義商圈布袋商港極速超跑市集嘉年華」，屆時將有百輛超跑登場，嘉縣府邀民眾參與美食結合速度的饗宴。

嘉義市商圈文化促進會等2月28日到3月2日在布袋商港辦嘉年華，嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員蔡易餘與王美惠下午出席造勢記者會，並試乘超跑。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉年華結合商圈美食，期待促進地方經濟與觀光發展；蔡易餘說，年輕人要享受極速快感就在布袋商港。

根據主辦單位資訊，嘉年華包括超跑動態展演、街頭藝人表演、在地美食市集及文化創意商品展售，還展出1990年代經典車，讓參與民眾近距離感受超跑震撼，體驗多元休閒娛樂。

嘉義 布袋商港 美食

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