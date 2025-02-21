台南地震楠西觀光產業重創 立委邀中央地方與業者找對策

0121地震後台南梅西梅嶺重要觀光景點遊客少了近半，商家餐廳即使住宅建築物沒受損，但是沒客人上門非常辛苦。立委郭國文下午邀交通部觀光署、市府觀光局與玉井、楠西觀光業者代表召開振興山區觀光座談會。與會業者希望政府能夠長期整體規畫，千萬不要又「放煙火、三分鐘熱度」。

觀光署副署長林信任承諾協助地方，相關的發展計畫、旅遊促進振興議案，觀光署都會全力提供支持。

郭國文表示，今年他會想辦法媒合各單位，幫忙促銷災區芒果。而天災除最初的搶救與災民安置，區域復興是也很重要面向，必須考量到經濟層面與地區未來的發展。楠西這次遭地震重創，觀光振興尤其重要，他才請中央到地方不同層級的相關承辦主管，與災區的相關產業業者代表一同協商對策。

楠西商圈業者表示天助人也要自助，是不是可以由市政府或者風景區管理局協助發放類似「振興券」，由南科等地大企業認購、鼓勵員工消費。楠西賞螢活動原本因為清封鎖能力問題打算停辦，希望政府不應該停辦反而應該擴大辦理，讓遊客能夠住宿，今年春節期間的觀光客和住宿都少了一半。

市府觀旅局長林國華表示，賞螢季當初是區公所爭取要辦，活動經費也是市政府出，區公所不能因為忙於救災就直接說不辦。區公所不辦市政府會收回來辦，而且要擴大辦理，並結合龜丹溫泉一同推動觀光。

楠西梅嶺休閒農業區業者表示，很多外地民眾誤以為農業區也是受損嚴重，其實受損的是住宅區，梅嶺對外聯絡道路、觀光設施都很完整。觀光果園園主說，他通知老主顧今年來採果，對方竟然劈頭就問你們那裡的道路搶通了嗎？

林明賢說，地震之後全台灣的人都知道楠西在哪裡，可以趁這個機會吸引全台灣的人都來，他希望政府不要推出那種「放煙火」的方案，要長期經營，投入至少「5年計畫」，楠西景點非常多，商圈有露營區、民宿、餐廳業者投入，農特產品也需要觀光客來增加採購。

台南梅西梅嶺重要觀光景點遊客少了近一半，餐廳及商家營收銳減，災民反映除了重建外，盼政府拚經濟重振觀光，楠西是百果之鄉，加上此次震區受影響的玉井、楠西和南化等是全國主要芒果產區，經濟來源是務農及觀光，往年芒果季湧入大量觀光客及採買人潮。