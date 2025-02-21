讓災民問好問滿 台南市府明天到楠西等災區辦4場說明會

嘉義大埔0121地震受災戶已陸續搬進中長期安置點-南水署宿舍，為讓民眾更加瞭解有關安置、屋損修繕補強拆除等相關協助方案，台南市政府團隊前進災區辦理座談會，明天一連4場，分別在玉井、楠西、南化及東山辦理。由副市長葉澤山率市府團隊主管向民眾說明各種方案，並回答民眾所提的問題。

市長黃偉哲表示，前進災區辦理說明會，主要目的是傾聽災民的心聲，透過深度了解需求、盡全力給予協助，同時讓民眾更了解目前政府的各項協助方案。

目前災民最關心的複評何時啟動，南市府工務局表示，工務局已籌組專家小組21日展開複評，預計3月底全數完成。另外，房屋損壞評估已進行，目前進度517件，預計可2月底全數完成。

三大專業公會以專業為判斷評估基礎，專業技師及建築師均依內政部訂定表單評估，會依照房屋的現況提供「修繕、補強、拆除」等三種建議，僅需修繕的房子不會要求拆除，需要拆除的房子也不會僅建議修繕補強，請居民安心。

至於修繕補強工程不好找工人的問題，工務局表示，近期已先邀集營造公會、土木技師公會等單位，初步調查廠商前進山區協助重建意願，第1波已有9家業者，同時也針對後續修復價格盼業者制定統一單價，提供受災戶預作參考。

此外，市府已媒合引入民間資源協助修繕，慈濟志工團10日至今已修了134戶，作工行善團已修水電348戶，房屋修繕7戶。

有關受災戶關心的住宅補貼方案，都發局表示，在內政部公布「震後受災戶住宅補貼方案」前，2025年1至3月之租金補貼款估約600萬元，將先由台南市政府重大災害賑災捐款專戶墊付。

都發局說明，租屋補助已啟動，市府先用專戶善款支應1至3月租金補貼，目前已預約登記200多戶，採逐戶電話通知送件辦理。

有關民眾反映南水署宿舍 不同戶家庭同住一棟的問題，社會局表示，現有資源有限，請民眾多多諒解。因為宿舍床位有限，後續還有黃單、白單的民眾想申請入住，因此先暫時以此方案安排床位，後續還會依照需求機動性調整，絕對會盡力給受災戶最佳最適宜的安置空間。

社會局指出，接下來也會與慈善團體機構、醫生、心理諮商師合作。不只在安置等物質層面，也要關照災區民眾的心理需求。

說明會舉辦時間，玉井區(玉井區公所二樓會議室)上午8點至9點。楠西區(綠柏園)上午9點30分至11點。南化區(南化區公所)下午1點至2點。東山區(東山區東原老人文康中心)下午3點30分至4點30分。