影／台南地震3千多房屋損毀！協調會災民批政府「只做秀沒作為」

台南市無黨聯盟、國民黨團今天邀集市政府相關單位在楠西地震災區舉行「0121地震後未辦妥事項及災民陳情相關事宜」協調會。災區里長、災民紛紛抱怨政府「只會作秀、沒有作為」，還有人散會後破口大罵：「什麼都要慈濟、那要政府幹嘛」。

有災民要昨天要到區公所跳樓，楠西里長劉富誠得知及時攔阻。劉富誠今天率災民陳情，痛批賴總統之前到災區，他率災民攔路陳情、總統快閃，大家配合市政府請求不抗議，結果市府承諾都跳票。

副市長葉澤山表示，雖然沒有辦法做到最完善的方式，但是市府團隊、各局處人員都已經盡力，災民目前最關切的受損認定，即使沒貼紅黃單的、真的有狀況困難的，希望災民請里長聯絡市府，一定會盡力幫忙。時段希望有組合屋、貨櫃屋應急，市府也考量規畫。明天會再災區開更詳細的說明會，災民有什麼問題都能現場反映。

在地議員周奕齊表示，希望政府不要只想著「先有多少空間、再幫忙多少人」，現在不用想也知道不夠，應該是擴大收容能量為主。市府沒辦法處理的議會3月臨時會都會追究。他質疑到現在災區住帳篷、還住危樓的有多少戶都不清楚。葉澤山答應下周完成清查。

國民黨議員蔡育輝說，其實這些問題能不能解決，都在賴清德總統、市長黃偉哲的一念之間，0206地震善款很多都挪用其他地方，至少還剩12億，還有第二準備金、災害預備金，不要說超徵稅收那麼多，政府救急的錢那麼多。怎麼可能沒有錢解決。

國民黨立委謝龍介表示，賴總統於市長任內發生0206地震時，他們民意代表只想辦法籌措經費捐款來幫助災民，不會到災區拍照作秀。0206台南收到捐款43億，其實災情沒有這次這麼嚴重，只是因為沒有人過世，會讓外界誤以為都沒有什麼嚴重，才捐款4000萬。

他說，救災現金很重要，有輕重緩急。0206善款還有12億可以動支，但是到現在都沒有動靜。能不能拜託行政院長卓榮泰關注幫忙災民。損毀了3千多間房屋，呼籲大家繼續捐款，國民黨團先號召募款200萬元應急。議員盧崑福說，0206紅黃單300多間，這次倒了3000間卻到沒有動用捐款12億，沒有道理。