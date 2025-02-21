快訊

經典賽／中華隊今晚首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣府會同瓦斯公司巡檢 全縣20家美食街商店全數通過檢查

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影

台中新光三越氣爆傷亡事件，人潮聚集的美食廣場天然氣使用安全引起關注，雲林縣府今天會同消防局及欣雲天然氣公司對轄內大型商場及使用天然氣的美食廣場加強巡檢，檢查管線是否漏氣，店家偵測、阻斷閥是否正常，以確保民眾安全。

縣府建設處代理處長鄭峯明指出，經調查目前縣內使用天然氣大型商場有3家，分別是斗南大潤發及斗六、北港家樂福，此外美食廣場斗六雲林溪有17家店家使用，為確保使用安全，會同消防局和瓦斯公司檢查這20家的天然氣管線配置與使用情況。

檢測項目包括瓦斯管線的控制閥、一氧化碳等複合式監測器、管線是否有漏氣，由欣雲公司專業人員以雷射裝置進行監測。鄭峯明說，這次巡查重點是為掌握目前各大商場的天然氣設備維護保養情況，同時也與商場管理單位就緊急應變措施交換意見。

檢查小組今天已陸續對20家商店全部巡檢過1次，初步並未發現有相關缺失，但仍要求商場業者要落實自主檢查及各項防範措施。大潤發人員表示，為確保安全，除欣雲公司所設置的外管阻斷閥之外，他們也對設於商場內的內管，自行裝設自動阻斷措施，等於有雙重保障，此外也在美食街的廚房，加裝複合式偵測器，只要偵測到有異常狀況包括漏氣即會自動示警，防範萬一。

鄭峯明表示，縣府將會持續掌握各人潮聚集地的瓦斯使用安全之外，因目前縣內尤其斗六地區新增不少大樓式住宅，新建案多數都有裝設天然氣管線，提醒民眾若聞到瓦斯味，應立即打開門窗通風，迅速離開現場到安全區域，再撥打天然氣公司通報，千萬不要在現場使用手機、燈具電器或任何可能產生火花的物品，以免引發意外。

雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府會同瓦斯公司對縣內20家大型商場美食街進行瓦斯巡檢，初步檢查結果都符合規範，將會持續掌握後續安全管理。記者蔡維斌／攝影

斗六 美食 雲林

延伸閱讀

極端氣候多年文蛤大量死亡難解 屏東科大以光合菌收成增4成

雲林2藍委就職週年成果報告 沿海10鄉鎮聽取民意

雲林社區繪本新書發表 走讀感受在地生命力

基層農會今改選 雲林投票踴躍...估下午4時前完成開票

相關新聞

影／台南地震3千多房屋損毀！協調會災民批政府「只做秀沒作為」

台南市無黨聯盟、國民黨團今天邀集市政府相關單位在楠西地震災區舉行「0121地震後未辦妥事項及災民陳情相關事宜」協調會。災...

雲林縣府會同瓦斯公司巡檢 全縣20家美食街商店全數通過檢查

台中新光三越氣爆傷亡事件，人潮聚集的美食廣場天然氣使用安全引起關注，雲林縣府今天會同消防局及欣雲天然氣公司對轄內大型商場...

北港燈會突破520萬人次 延長至3月2日還可抽獎送iPad

雲林縣北港燈會今年以「粼光遶境」為主題，結合光影藝術與在地文化，打造融合傳統與現代的燈光盛宴，1月24日開展至2月19日...

AI調控號誌 台南2交流道路廊好行

台南市區尖峰時段主要道路易塞，市府6年前導入智慧號誌系統，將更多綠燈時間分配給車流較大的幹道，去年在國道1號永康、仁德交...

光合菌助提升文蛤收成 雲林將推廣

近年雲林沿海各地紛傳文蛤大量死亡嚴重減產，養殖業者叫苦連天，縣府委請屏東科技大學魚病中心提供專案輔導，經3年試驗，透過光...

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事 台南市代表隊今摘銅

亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，今年在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，在經過初賽13支隊伍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。