雲林縣府會同瓦斯公司巡檢 全縣20家美食街商店全數通過檢查

台中新光三越氣爆傷亡事件，人潮聚集的美食廣場天然氣使用安全引起關注，雲林縣府今天會同消防局及欣雲天然氣公司對轄內大型商場及使用天然氣的美食廣場加強巡檢，檢查管線是否漏氣，店家偵測、阻斷閥是否正常，以確保民眾安全。

縣府建設處代理處長鄭峯明指出，經調查目前縣內使用天然氣大型商場有3家，分別是斗南大潤發及斗六、北港家樂福，此外美食廣場斗六雲林溪有17家店家使用，為確保使用安全，會同消防局和瓦斯公司檢查這20家的天然氣管線配置與使用情況。

檢測項目包括瓦斯管線的控制閥、一氧化碳等複合式監測器、管線是否有漏氣，由欣雲公司專業人員以雷射裝置進行監測。鄭峯明說，這次巡查重點是為掌握目前各大商場的天然氣設備維護保養情況，同時也與商場管理單位就緊急應變措施交換意見。

檢查小組今天已陸續對20家商店全部巡檢過1次，初步並未發現有相關缺失，但仍要求商場業者要落實自主檢查及各項防範措施。大潤發人員表示，為確保安全，除欣雲公司所設置的外管阻斷閥之外，他們也對設於商場內的內管，自行裝設自動阻斷措施，等於有雙重保障，此外也在美食街的廚房，加裝複合式偵測器，只要偵測到有異常狀況包括漏氣即會自動示警，防範萬一。