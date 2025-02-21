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嘉義大埔地震台南災損 市府22日災區辦4場說明會

中央社／ 台南21日電

嘉義大埔1月21日地震造成台南山區災損，台南市政府啟動災民安置、屋損修繕及拆除方案，明天將在玉井、楠西、南化及東山等災區舉辦4場說明會，了解災民心聲及需求。

台南市政府今天表示，明天在災區舉辦4場說明會，分別為玉井區公所、楠西區綠柏園、南化區公所，以及東山區東原老人文康中心，全力給予災民協助。

此外，災區屋損紅黃單複評今天啟動，預定3月底完成，房屋損壞評估預計2月底完成，將依房屋現況提供「修繕、補強、拆除」等3種建議。僅需修繕房子情況下不會要求拆除，需要拆除房子的情況下也不會只建議修繕或補強。

由於修繕與補強工人不易找，市府初步調查顯示，第1波已有9家業者願意前往山區協助重建，也希望業者能制定統一修復單價，提供災戶參考。

市府也媒合引入民間資源協助房屋修繕，慈濟志工團已修復134戶，做工行善團也修復7戶及348戶水電設施。災戶租屋補貼有200多戶登記。楠西區綠柏園收容災民，昨天起入住水利署南區水資源分署舊宿舍。

台南 房屋

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