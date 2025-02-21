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北港燈會突破520萬人次 延長至3月2日還可抽獎送iPad
雲林縣北港燈會今年以「粼光遶境」為主題，結合光影藝術與在地文化，打造融合傳統與現代的燈光盛宴，1月24日開展至2月19日統計參觀人數突破520萬人次，燈會延至3月2日，雲林縣府加碼推出賞燈抽iPad，歡迎把握最後2周展期前往賞燈抽大獎。
雲林縣府指出，北港是台灣燈會原鄉，燈會開燈迄今已超過520萬人次賞燈人潮，盡管元宵節已過，縣府決定將燈會延長至3月2日，讓更多民眾能夠感受北港燈會，由於主辦2025台灣燈會的桃園市政府曾拜訪北港燈會，雲林縣府今天由縣長張麗善率團至桃園回訪，期許緊密交流，共同提升燈會文化傳承。
縣府文觀處表示，北港燈會共10大燈區、由30組國內外藝術家，包括日本長野縣藝術家杉原信幸及周秀惠、黃志偉、黃世志、王耀新、顏三泰、曾良美、蘇俊碩、林聰賢、蔡享潤、吳登興等多位在地藝師攜手策畫並親手操刀打造50個燈組，讓遊客感受燈會原鄉的獨特風貌。
縣府表示，凡按讚官方FB指定貼文並分享到個人主頁並設為公開、標記兩位好友且上傳你在北港燈會的照片、留言「2025北港燈會好好逛」就可參加賞燈抽iPad，更多詳情請至雲林縣政府文化觀光處官網、Facebook粉絲專頁或慢遊雲林官網查詢，歡迎利用228連假前往觀賞。
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