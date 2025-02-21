光合菌助提升文蛤收成 雲林將推廣

近年雲林沿海各地紛傳文蛤大量死亡嚴重減產，養殖業者叫苦連天，縣府委請屏東科技大學魚病中心提供專案輔導，經3年試驗，透過光合菌改良水質、底土，死亡率大幅下降，縣府昨發表成果，指出將把成功案例移植到台西等養殖區。

屏科大獸醫學系副教授蔡明安指出，團隊訪視發現，養殖環境管理過量投料、投肥，加上氣候因素包括高溫、降雨等因素，造成水質、底土惡化，因此除提供檢測協助、養殖環境改善，並以光合菌等益生菌培養，穩定水質並改善底土，發現使平均收成提升約4成。

示範養殖班長許顥襦說，飼料或肥水太多容易造成底土老化，加上天氣不穩定池水很快惡化，經透過光合菌生態養殖，3年實驗下來，底土改善很多，文蛤也比以前強壯，死亡率降低，光合菌的成本底，還可優化養殖環境，的確是改善文蛤的好方法。

縣長張麗善說，雲林文蛤養殖面積3500公頃，年產達3萬2000多噸，占全國約6成，是國內重要產地，但10多年來面臨極端氣候、缺工問題，接連發生文蛤大量死亡，也直接衝擊文蛤產業，實有必要透過專業團隊輔導協助，感謝屏科大團隊為業界找出對策並大幅提升產量。

農業處長魏勝德說，氣候變遷讓文蛤養殖風險大，專業團隊幫忙找出好方法，縣府會把口湖成功經驗，移植台西、麥寮養殖區，開設青農專班，透過共學來推廣。