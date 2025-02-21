聽新聞
0:00 / 0:00

光合菌助提升文蛤收成 雲林將推廣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府委託屏科大協助，以光合菌大幅改善文蛤養殖環境，使收成增加約4成。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府委託屏科大協助，以光合菌大幅改善文蛤養殖環境，使收成增加約4成。記者蔡維斌／攝影

近年雲林沿海各地紛傳文蛤大量死亡嚴重減產，養殖業者叫苦連天，縣府委請屏東科技大學魚病中心提供專案輔導，經3年試驗，透過光合菌改良水質、底土，死亡率大幅下降，縣府昨發表成果，指出將把成功案例移植到台西等養殖區。

屏科大獸醫學系副教授蔡明安指出，團隊訪視發現，養殖環境管理過量投料、投肥，加上氣候因素包括高溫、降雨等因素，造成水質、底土惡化，因此除提供檢測協助、養殖環境改善，並以光合菌等益生菌培養，穩定水質並改善底土，發現使平均收成提升約4成。

示範養殖班長許顥襦說，飼料或肥水太多容易造成底土老化，加上天氣不穩定池水很快惡化，經透過光合菌生態養殖，3年實驗下來，底土改善很多，文蛤也比以前強壯，死亡率降低，光合菌的成本底，還可優化養殖環境，的確是改善文蛤的好方法。

縣長張麗善說，雲林文蛤養殖面積3500公頃，年產達3萬2000多噸，占全國約6成，是國內重要產地，但10多年來面臨極端氣候、缺工問題，接連發生文蛤大量死亡，也直接衝擊文蛤產業，實有必要透過專業團隊輔導協助，感謝屏科大團隊為業界找出對策並大幅提升產量。

農業處長魏勝德說，氣候變遷讓文蛤養殖風險大，專業團隊幫忙找出好方法，縣府會把口湖成功經驗，移植台西、麥寮養殖區，開設青農專班，透過共學來推廣。

團隊 文蛤 死亡率

延伸閱讀

邰智源約黃鐙輝一起泡澡 黃正色回「我不是這種人啦」

極端氣候多年文蛤大量死亡難解 屏東科大以光合菌收成增4成

國民黨雲林新春團拜 韓國瑜喊話守4信念：否則鬥不過「這3黨」

雲林2藍委就職週年成果報告 沿海10鄉鎮聽取民意

相關新聞

AI調控號誌 台南2交流道路廊好行

台南市區尖峰時段主要道路易塞，市府6年前導入智慧號誌系統，將更多綠燈時間分配給車流較大的幹道，去年在國道1號永康、仁德交...

光合菌助提升文蛤收成 雲林將推廣

近年雲林沿海各地紛傳文蛤大量死亡嚴重減產，養殖業者叫苦連天，縣府委請屏東科技大學魚病中心提供專案輔導，經3年試驗，透過光...

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事 台南市代表隊今摘銅

亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，今年在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，在經過初賽13支隊伍...

故宮南院典藏雕塑「戲分茶」 虛擬實境沉浸體驗發表

嘉縣府、幼葉林藝術創作工作室合作打造故宮典藏雕塑作品「戲分茶」沉浸式互動體驗，今天發表，體驗者戴上裝置就能走進虛擬實境世...

嘉縣失能人口逾2萬人 衛生局補助住宿式機構最高12萬元

嘉義縣失能人口約2萬3063人，為減輕家庭照顧者壓力及經濟負荷，縣府開辦住宿式機構服務使用者補助方案，補助去年住宿機構費...

全聯花710元爽中台南購物節市價300萬黃金 他接黃偉哲電話傻了

台南購物節4個月累積消費登錄金額突破63億，加碼抽1公斤黃金價值300萬元，下午2點由市長黃偉哲當場抽出幸運得主方姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。