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AI調控號誌 台南2交流道路廊好行

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
國道1號台南仁德交流道匝道附近車多易阻塞，市府在中山路與交流道南下匝道口建置智慧路廊。圖／南市交通局提供
國道1號台南仁德交流道匝道附近車多易阻塞，市府在中山路與交流道南下匝道口建置智慧路廊。圖／南市交通局提供

台南市區尖峰時段主要道路易塞，市府6年前導入智慧號誌系統，將更多綠燈時間分配給車流較大的幹道，去年在國道1號永康、仁德交流道周邊建置，昨公布實測通行時間減少超過15%，今年再擴大推動；議員說，有瓶頸路段是路型造成，也要持續改善。

交通局長王銘德解釋，智慧交通管理系統透過物聯網技術結合AI影像辨識，可自動監控路側設備狀態、指令下達與策略管理，藉由蒐集與分析交通流量數據自動調整紅綠燈號誌，例如在尖峰時段，縮短車流較少方向的綠燈秒數，提升整體通行效率。

交通局表示，2019年開始建置智慧號誌系統，截至目前智慧化管理路口累計194處，涵蓋南市最易壅塞的4大交流道路廊，包括國1安定、大灣、仁德、永康交流道周邊，根據實測結果，皆取得平均10%以上的旅行時間節省效益。

仁德、永康交流道路廊的智慧號誌系統是去年建置，導入先進的物聯網與影像辨識技術，能更精準地偵測，如永康區中正北路與永安路口、中正路口，仁德區中山路與文華路口等瓶頸路段的左轉流量，根據即時車流狀況調整綠燈秒數，且能動態調整左轉綠燈時間，避免左轉車輛數不足卻仍保留長秒數的問題，提升直行車流通行效率。

王銘德指出，系統實施後，仁德交流道路廊尖峰時段的幹道旅行時間可減少14%、永康交流道路廊則可減少15.4%，且智慧系統在道路壅塞時，還能自動發布壅塞改道建議，相關資訊也會同步更新至「南市即時交通資訊服務網」。

交通局表示，今年將在裕農路路廊建置智慧動態號誌，範圍西起東區富農街二段、東至仁德區中正路三段，總長約2.1公里，經費合計2500萬元，由中央補助約2千萬元。

市議員朱正軒認為，交通局以智慧方式來調控綠燈秒數是進步的方向，但有些瓶頸路段有路型錯位，導致直行車無法行走，或者常見左、右轉車流會回堵溢到直行車道上造成壅塞，路型改善例如偏心式左轉等都要持續進行。交通局回應，一直皆有評估改善或爭設路口設施。

台南交通局以AI智慧交通管理系統即時路況監控、號誌調整，改善易壅塞路段。圖／交通局提供
台南交通局以AI智慧交通管理系統即時路況監控、號誌調整，改善易壅塞路段。圖／交通局提供

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