亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事 台南市代表隊今摘銅

亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，今年在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，在經過初賽13支隊伍競技後，台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO取得預賽第一名闖入決賽，今天決賽台南隊榮獲亞洲第三名佳績。

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事（2025 EMS ASIA Competition）本次吸引7個地區（菲律賓、香港、馬來西亞、台灣、泰國、日本）13支隊伍前往同場競技；台灣本次分別由新北市、桃園市、台南市以及高雄市政府消防單位各組成隊伍前往。

除台南市消防局及奇美醫院組成的TAINAN PRO GO前天取得預賽第一名闖入決賽，新北市及香港隊也取得決賽資格。

今天主辦單位精心設計決賽大魔王情境，模擬2016年泰國華欣的炸彈攻擊產生大量傷病患事件，考驗隊伍的臨場反應、團隊合作及有限醫療資源的分配管理，台南隊最終獲得亞洲第三名的佳績。

台南市長黃偉哲對此次奪牌的台南隊表示肯定，選手們在賽前的辛苦練習可以在競技場上完整發揮，並進而結合實務工作，對於市民的緊急醫療照護上都是安全的象徵。

消防局李明峯局長表示，台南市代表除賽前充份準備及後勤全力協助，將士用命下獲取佳績外，亦有賴於平時的救護工作中，醫療與消防頻繁合作，故有相當默契，成就了奪牌關鍵。