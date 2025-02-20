吳府千歲會會長蔡連博捐救護車 黃偉哲致謝：造福市民
台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備全配救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮；黃偉哲表示，市府將妥善運用這份資源，讓效益擴散到最大，造福更多市民。
黃偉哲表示，捐贈救護車善舉，是蔡連博會長少年的發心，今如願捐贈頂級設備全配救護車，展現信仰與公益結合的力量；救護車是消防救護系統中不可或缺的重要資源，此次捐贈不僅提升救護能量，更減輕市府財政壓力，幫助更多需要緊急醫療協助的市民。
黃偉哲感謝吳府千歲廟與蔡連博的不懈努力，加上地方仕紳穿針引線，完成捐贈救護車熱心壯舉；消防局局長李明峯表示，未來將配置於救護出勤量相對繁重的土城消防分隊，投入協勤消防局執行全市緊急救護任務，為市民提供更即時的醫療救護服務。
李明峯說，蔡連博會長長期為善不欲人知、默默付出善舉，今日捐贈是拋磚引玉的展現，是民間和政府攜手結合的完美獻愛，也是發揮出信仰力量、回饋社會的最佳例證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言