吳府千歲會會長蔡連博捐救護車 黃偉哲致謝：造福市民

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮。記者袁志豪／翻攝

台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備全配救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮；黃偉哲表示，市府將妥善運用這份資源，讓效益擴散到最大，造福更多市民。

黃偉哲表示，捐贈救護車善舉，是蔡連博會長少年的發心，今如願捐贈頂級設備全配救護車，展現信仰與公益結合的力量；救護車是消防救護系統中不可或缺的重要資源，此次捐贈不僅提升救護能量，更減輕市府財政壓力，幫助更多需要緊急醫療協助的市民。

黃偉哲感謝吳府千歲廟與蔡連博的不懈努力，加上地方仕紳穿針引線，完成捐贈救護車熱心壯舉；消防局局長李明峯表示，未來將配置於救護出勤量相對繁重的土城消防分隊，投入協勤消防局執行全市緊急救護任務，為市民提供更即時的醫療救護服務。

李明峯說，蔡連博會長長期為善不欲人知、默默付出善舉，今日捐贈是拋磚引玉的展現，是民間和政府攜手結合的完美獻愛，也是發揮出信仰力量、回饋社會的最佳例證。

台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區土城青草崙蔡家吳府千歲會會長蔡連博今天捐贈頂級設備救護車，並在土城消防分隊前廣場，由市長黃偉哲主持捐贈典禮。記者袁志豪／翻攝

土城 救護車 黃偉哲

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