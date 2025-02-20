影／台南警為家扶中心宣講交通觀念 「停、看、轉、揮動」

台南市警察局第二分局為了避免弱勢兒童、少年發生交通意外，特別前往家扶中心舉辦防災、交通安全及反詐騙宣導講座活動，向學生們宣導交通安全；交通組女警鄭嘉家呼籲學生通過行人穿越道記得「停、看、轉、揮動」，清晨傍晚請穿亮色衣物，加強交通安全教育。

台南市警第二分局自元宵節迄今日，持續辦理交通安全宣導活動，除了前往家扶中心，也前往南門里樂齡舞蹈社，今天則是前往中西區衛生所，趁民眾前往施打疫苗時，宣導道路安全觀念，強化防禦駕駛意識，降低交通事故發生率。

交通組女警鄭嘉家向家扶中心學童宣導行經路口注意安全，應遵守號誌並走行人穿越道，騎乘微型電動二輪車切勿逆向行駛；汽車駕駛與騎士應取得適格駕照再上路，並注意車前狀況，降低事故風險，遠離大型車，酒後切勿駕車。

交通組指出，近期分析顯示，高齡者與機車騎士是交通事故的高風險族群，今天也選在衛生所辦理疫苗施打期間，向長輩與年輕族群進行交通安全宣導。針對「行人路權」、「機車安全騎乘」、「酒駕防制」等交通安全觀念提醒民眾，以提升民眾警覺心。

此外，也提醒學童與社區民眾常見詐騙手法，包括交友詐騙、投資詐騙、假釣魚網頁，不明連結切勿點選，應徵工作避免被騙，成為詐騙車手，若有疑慮務必撥打165反詐騙專線，1聽2掛3查證，保護自己財產及人身安全。