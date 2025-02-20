台南青葉橋改建工程獲肯定 連其他縣市也南下取經

年前通車的台南市市道165線急水溪青葉橋改建工程，引進可移動型主動性防雷器、雨量監測、水位監測系統及基樁鋼筋籠樣板工法等，不僅獲勞動部金安獎高度肯定，桃園市政府今天也率團現地觀摩，帶隊的桃市工務局長汪在宙更直呼「獲益匪淺」。

南市工務局副局長鄒譽名說，桃園市政府施工查核小組一行人31人，今天上午前往參觀青葉橋，由承造的建融營造工程人員解說防雷器、水位監測與基樁柱的相關工法及操作情形，藉由雙方的經驗交流，有效提升兩地的工程施工安全與品質。

工務局指出，急水溪青葉橋改建工程總經費達3.5億，位在東山與白河區交界處，是連結兩區的重要橋梁，因此除要求施工團隊安全第一、品質至上外，施工期間更加強工地稽查，落實現場管考，施工過程表現零災害為目標。

工務局也說，青葉橋改建以全套管施作樁柱式的橋墩設計，降低施工過程的職安風險，且對河床減少深開挖，減低對環境生態的衝擊，另外，施工過程沒有發生任何工安意外，且工地管理與組織也相當完善，有效的對工程品質控管及順利的進行。