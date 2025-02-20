快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

台南青葉橋改建工程獲肯定 連其他縣市也南下取經

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市市道165線急水溪青葉橋改建工程引進多項工法等，不僅獲勞動部金安獎高度肯定，桃園市政府今天也率團現地觀摩，讓帶隊的桃市工務局長汪在宙也直呼「獲益匪淺」。圖／南市工務局提供
台南市市道165線急水溪青葉橋改建工程引進多項工法等，不僅獲勞動部金安獎高度肯定，桃園市政府今天也率團現地觀摩，讓帶隊的桃市工務局長汪在宙也直呼「獲益匪淺」。圖／南市工務局提供

年前通車的台南市市道165線急水溪青葉橋改建工程，引進可移動型主動性防雷器、雨量監測、水位監測系統及基樁鋼筋籠樣板工法等，不僅獲勞動部金安獎高度肯定，桃園市政府今天也率團現地觀摩，帶隊的桃市工務局長汪在宙更直呼「獲益匪淺」。

南市工務局副局長鄒譽名說，桃園市政府施工查核小組一行人31人，今天上午前往參觀青葉橋，由承造的建融營造工程人員解說防雷器、水位監測與基樁柱的相關工法及操作情形，藉由雙方的經驗交流，有效提升兩地的工程施工安全與品質。

工務局指出，急水溪青葉橋改建工程總經費達3.5億，位在東山與白河區交界處，是連結兩區的重要橋梁，因此除要求施工團隊安全第一、品質至上外，施工期間更加強工地稽查，落實現場管考，施工過程表現零災害為目標。

工務局也說，青葉橋改建以全套管施作樁柱式的橋墩設計，降低施工過程的職安風險，且對河床減少深開挖，減低對環境生態的衝擊，另外，施工過程沒有發生任何工安意外，且工地管理與組織也相當完善，有效的對工程品質控管及順利的進行。

工務局強調，改建後的青葉橋，解決每逢颱風或大雨來襲時，被迫封橋的問題，更提供民眾舒適、安全的通車環境。

台南市市道165線急水溪青葉橋改建工程引進多項工法等，不僅獲勞動部金安獎高度肯定，桃園市政府今天也率團現地觀摩，讓帶隊的桃市工務局長汪在宙也直呼「獲益匪淺」。圖／南市工務局提供
台南市市道165線急水溪青葉橋改建工程引進多項工法等，不僅獲勞動部金安獎高度肯定，桃園市政府今天也率團現地觀摩，讓帶隊的桃市工務局長汪在宙也直呼「獲益匪淺」。圖／南市工務局提供

勞動部 工安 桃園

延伸閱讀

國賓飯店容積率1142% 高雄市府重做危老評估確定容獎無誤

影／桃捷綠線 張善政：努力打拚盼明年直通藝文特區

新北鶯歌工地火災 消防籲民眾關窗、外出戴口罩

影／台中賊鑽市府工地 80萬電纜賤賣2萬、警抓人送辦

相關新聞

全聯花710元爽中台南購物節市價300萬黃金 他接黃偉哲電話傻了

台南購物節4個月累積消費登錄金額突破63億，加碼抽1公斤黃金價值300萬元，下午2點由市長黃偉哲當場抽出幸運得主方姓男子...

嘉縣失能人口逾2萬人 衛生局補助住宿式機構最高12萬元

嘉義縣失能人口約2萬3063人，為減輕家庭照顧者壓力及經濟負荷，縣府開辦住宿式機構服務使用者補助方案，補助去年住宿機構費...

棄金飯碗轉行種番茄 青農張智源讓小番茄擁有「身分證」

嘉義縣民雄鄉青農張智源放棄北部金融業工作，返鄉種植玉女小番茄10年，為了精進種植技術，他還就讀碩士進修，也在民雄鄉農會及...

「全嘉樂起來」用音樂點亮美好人生 嘉義市勇壯樂團招募新血

嘉市府衛生局2023年辦理全嘉樂起來，帶領勇壯族圓音樂夢想，上午市府舉辦「第3屆全嘉樂起來勇壯樂團招募」，勇壯族學員表演...

站櫃枱才是她想要 肢障女樂觀勇闖職場實現夢想

雲林縣22歲侯美秀雖然家境清寒又先天小兒麻痺行動不便，但她勇敢面對人生挑戰。她勤奮打工，屢遭挫折，難能穩定，最近參加勞動...

台南楠西地震弱勢戶無屋可住 做工行善團228連假拚修繕

今年1月21日嘉南地區發生強震，勞工局在第時間動員做工行善團隊志工協助重建，從1月21日至26日春節期間，共動用水電專長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。