影／0121地震台南偏鄉山區重建面臨困境 黃偉哲籲企業捐款

0121嘉義大埔地震後，台南市楠西等山區紅、黃逾1700多張以及許多未貼單房舍，房屋損壞程度已達不堪居住，台南市府提出補助及安置計畫，但仍有不少災民感到惶惶不安，市長黃偉哲今天前往楠西區視察受災房屋修繕情形，針對災民的疑慮，他表示不會人人都滿意，但市府會全力來照顧災民。

黃偉哲指出，台南山區的房屋多為年代久遠的老舊建築，造成紅、黃單案件達1700多戶受損，遠高於0403花蓮地震也遠高於0206美濃地震，至於有議員反映未貼單要不要補助？黃偉哲，目前是先處理紅黃單，就現有資源量力而為，也呼籲企業去年營餘的能夠多支持捐助災民。

黃偉哲說，地震造成家裡的財務受損大家都不開心，政府是將來自四方的善款進行分配補助，2年多前他將0206震災善款改成重大災難的救助基金，目前還有14億但扣掉凱米風災救助及0206地震受傷者後續照顧等，剩下12億5千多萬元，幾乎都投注到0121地震災後重建。

對於災民對安置方案不滿意，黃偉哲說，民眾的財物損失嚴重，加上很多人在山區務農要住在附近，但最近的就是南水分署宿舍，因需求戶數多所以要按照房間分配，「有災民不滿意」，但考量即使住在綠柏園也是同一個屋頂之下，請民眾多體諒，對於依親暫住親友家的，也已協調國土署可以申請租屋補貼。

有災民希望蓋組合屋，黃偉哲說，慈濟評估後認為建材沒有辦法回收，因此是會投入鋼構安心屋援助方案，目前已評估13戶後續應還會增加。

水利署南區分署今天迎來第一批災民入住，最年長者97歲，年紀最小的17歲。在楠西賣菜的李阿嬤今天準備好拜拜用品，開心入住南水署宿舍。她表示因為震後沒有其他地方可住，因此申請單身入住市府安排的住所，她很滿意還打趣道「比當年新婚時的房子還要好！」

南區分署有34戶舊宿舍進行環境清理、水電修繕及內部油漆翻新等三大項目，已完成19戶內部環境清理，並已完成34戶復水以及10戶復電作業。預計2月底前完成34戶修繕工程，並以分批交付的方式，加速災民入住，目前已安排30人（14戶）入住，8棟宿舍住滿5棟，尚留22個床位。