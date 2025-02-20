嘉義水上中興平交道堵塞 地方研擬新闢道路將提案送審

嘉義縣水上鄉中興平交道長期交通阻塞，是當地行車安全隱憂，因鐵路高架化及大平台工程遙遙無期，地方提議先新闢道路分流車輛，立委蔡易餘今邀相關單位現勘，預計徵收土地及工程需3千多萬元，將提送詳細計畫至公路總局審議。

蔡易餘今邀集公路局、鐵道局、台鐵公司、國土署、縣府建設處及水上鄉公所會勘，研擬在鐵道西側新闢道路，從中興平交道路口往南穿過農會倉庫新闢360公尺的4米道路，預計往南單向通行；另將水上村平交道、市政街31巷西側拓寬至8米道路。

蔡易餘說，鐵道局重啟水上段鐵路高架化評估作業，但評估結果尚未出爐，短期內無法解決中興平交道交通瓶頸問題，希望在中興平交道鐵道西側至水上村平交道之間，新闢一條全長約360公尺、寬度4米的單向南下分流道路，分散中興路進入水上市區的車流。

此外，水上戶政事務所前平交道及路口將同步拓寬至8米，配合分流道路工程，讓汽車能夠順利通行，緩解中興平交道車流壓力。縣府建設處表示，1個月內將提報詳細計畫至公路總局審議，盡力在最短時間內完成前置作業。