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台南地震災民安置 首批入住南水分署舊宿舍

中央社／ 台南20日電

嘉義大埔1月21日地震造成台南山區災損，被安置於楠西區綠柏園的災民，今天開始入住水利署南區水資源分署修繕完成舊宿舍，1名高齡8旬阿嬤說：「比當年新婚房子還要好」。

台南市政府快速整修南水分署宿舍，作為地震災民中期安置住所，今天迎來第一批災民入住，最年長者97歲，年紀最小17歲，1名阿嬤更在入住前準備用品拜拜謝天。

市府預估2月底前完成南水分署34戶修繕工程，目前安排14戶30人入住，已有11戶22人領取鑰匙，陸續搬遷中。做工行善團昨天也將一批二手家具運送到南水分署宿舍。

市府表示，將對綠柏園災民以「一戶一社工」模式逐戶輔導，提供生活支持，且協助受災戶入住南水分署宿舍，市府也會修繕補強，整頓環境。

地震 宿舍 阿嬤

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