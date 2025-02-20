快訊

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣失能人口逾2萬人 衛生局補助住宿式機構最高12萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣失能人口逾2萬人，衛生局補助住宿式機構費用，每人最高可領12萬元，至今已有561人申請補助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣失能人口逾2萬人，衛生局補助住宿式機構費用，每人最高可領12萬元，至今已有561人申請補助。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣失能人口約2萬3063人，為減輕家庭照顧者壓力及經濟負荷，縣府開辦住宿式機構服務使用者補助方案，補助去年住宿機構費用最高12萬元，目前已有561人申請補助，受理期限至3月3日止，衛生局提醒民眾盡速申請。

衛生局表示，領有身心障礙證明中度以上或長照需要等級4級以上者，在去年入住住宿式機構滿180天，未領有其他住宿補助者，都可提出申請，最高補助12萬元。若當年度累計未達180天，逐月檢核每月入住天數，當月連續住滿2分之1天數，仍可補助最高1萬元。

衛生局指出，目前受理561件補助申請案件，尚未申請且符合資格的機構住民請檢附申請書及相關資料，由住宿長照機構代收或自行送到衛生局審核，逾期將不受理，如有相關疑問或長期照顧問題，可電洽嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750或1966專線。

衛生局長趙紋華說，為方便民眾申請補助，長照中心照管專員將進入機構評估住民失能等級，並媒合各住宿機構，提供代收申請服務，只需準備長輩存摺、身分證影本及印章至住宿長照機構填寫申請書，由機構代收並轉送衛生局申請，程序簡化便民。

住宿 衛生局 長照

延伸閱讀

嘉縣私人壇火警祖孫1死3傷 檢警相驗男童炭化難辨將解剖

嘉縣挖管線工程驚傳瓦斯管壓斷 地面火焰竄燒3層樓高

將征戰加拿大！FRC機器人競賽 嘉縣竹崎高中代表隊授旗

中部濃霧特報氣象署示警 國1及嘉縣接連2起重大車禍

相關新聞

全聯花710元爽中台南購物節市價300萬黃金 他接黃偉哲電話傻了

台南購物節4個月累積消費登錄金額突破63億，加碼抽1公斤黃金價值300萬元，下午2點由市長黃偉哲當場抽出幸運得主方姓男子...

嘉縣失能人口逾2萬人 衛生局補助住宿式機構最高12萬元

嘉義縣失能人口約2萬3063人，為減輕家庭照顧者壓力及經濟負荷，縣府開辦住宿式機構服務使用者補助方案，補助去年住宿機構費...

棄金飯碗轉行種番茄 青農張智源讓小番茄擁有「身分證」

嘉義縣民雄鄉青農張智源放棄北部金融業工作，返鄉種植玉女小番茄10年，為了精進種植技術，他還就讀碩士進修，也在民雄鄉農會及...

「全嘉樂起來」用音樂點亮美好人生 嘉義市勇壯樂團招募新血

嘉市府衛生局2023年辦理全嘉樂起來，帶領勇壯族圓音樂夢想，上午市府舉辦「第3屆全嘉樂起來勇壯樂團招募」，勇壯族學員表演...

站櫃枱才是她想要 肢障女樂觀勇闖職場實現夢想

雲林縣22歲侯美秀雖然家境清寒又先天小兒麻痺行動不便，但她勇敢面對人生挑戰。她勤奮打工，屢遭挫折，難能穩定，最近參加勞動...

台南楠西地震弱勢戶無屋可住 做工行善團228連假拚修繕

今年1月21日嘉南地區發生強震，勞工局在第時間動員做工行善團隊志工協助重建，從1月21日至26日春節期間，共動用水電專長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。