嘉縣失能人口逾2萬人 衛生局補助住宿式機構最高12萬元

嘉義縣失能人口約2萬3063人，為減輕家庭照顧者壓力及經濟負荷，縣府開辦住宿式機構服務使用者補助方案，補助去年住宿機構費用最高12萬元，目前已有561人申請補助，受理期限至3月3日止，衛生局提醒民眾盡速申請。

衛生局表示，領有身心障礙證明中度以上或長照需要等級4級以上者，在去年入住住宿式機構滿180天，未領有其他住宿補助者，都可提出申請，最高補助12萬元。若當年度累計未達180天，逐月檢核每月入住天數，當月連續住滿2分之1天數，仍可補助最高1萬元。

衛生局指出，目前受理561件補助申請案件，尚未申請且符合資格的機構住民請檢附申請書及相關資料，由住宿長照機構代收或自行送到衛生局審核，逾期將不受理，如有相關疑問或長期照顧問題，可電洽嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750或1966專線。

衛生局長趙紋華說，為方便民眾申請補助，長照中心照管專員將進入機構評估住民失能等級，並媒合各住宿機構，提供代收申請服務，只需準備長輩存摺、身分證影本及印章至住宿長照機構填寫申請書，由機構代收並轉送衛生局申請，程序簡化便民。