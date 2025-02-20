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全聯花710元爽中台南購物節市價300萬黃金 他接黃偉哲電話傻了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）打電話給黃金得主。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）打電話給黃金得主。記者吳淑玲／攝影

台南購物節4個月累積消費登錄金額突破63億，加碼抽1公斤黃金價值300萬元，下午2點由市長黃偉哲當場抽出幸運得主方姓男子，經發局說是幸運兒是在全聯新營金華店購物，只花710元，黃偉哲當場打電話給對方，對方還一頭霧水說「什麼黃金？」，直播現場爆出恭喜聲，對方才說應該會寄發正式通知吧！

經發局表示，台南市以街頭美食與庶民消費聞名，今年購物節主打庶民經濟，抽獎金額從100元降低為50元，今天下午在律師見證下，透過直播抽出獎項。

1公斤黃金經過三次才成功抽出，幸運得主方先生是在新營隨唐街全聯金華店購物，市長黃偉哲打電話給對方，一開始還假稱是台南市警局防詐小組，對方一開始有點反應不過來，後來確定是台南市購物節活動，但還是很機警問說要去那裡領？會寄發正式通知吧。市長說會寄正式通知但也要先繳稅，恭喜對方得大獎。

今天也當場抽出百萬汽車、天然寶石鑽墜、YAMAHA電動機車與iPhone16手機等。

市長黃偉哲說，2024年台南購物節活動只有4個月，累積消費登錄金額突破63億，不是用買房子數千萬元來累計，而是結合街頭美食，主打庶民經濟，把抽獎金額從去年的100元降低為50元，並特別結合59個公有零售市場與夜市一起參與，推出專屬的數位行銷券，到市場買菜、夜市吃美食都有機會中大獎。

全聯 台南 黃偉哲 黃金

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