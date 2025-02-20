棄金飯碗轉行種番茄 青農張智源讓小番茄擁有「身分證」

嘉義縣民雄鄉青農張智源放棄北部金融業工作，返鄉種植玉女小番茄10年，為了精進種植技術，他還就讀碩士進修，也在民雄鄉農會及農糧署南區分署輔導下，通過產銷履歷驗證，讓自家番茄有了「身分證」，如今擁有自己的品牌，成功闖出一片天。

張智源家族三代務農，祖父種稻、父親種美濃瓜，他卻選擇不同的道路，高中畢業後北上從事保險金融業，後來不幸遇上金融風暴，讓他意識到風險過高，決心回到嘉義務農，雖然起初他的父親並不贊成，但仍手把手傳授種植美濃瓜技術。

張智源回想，美濃瓜一年僅一季，農閒期間的閒置農地成了契機，他在2016年時搭建0.5公頃簡易塑膠布溫網室，嘗試種植玉女小番茄，開啟自己的農業之路，起初會遇到病蟲害問題，他就參加農會及改良場課程，還考取嘉義大學碩士學位，學習提升番茄品質。

「想要好品質，勢必要犧牲產量！」張智源說，他採取嚴格水分管理，使番茄花序較少，養分更集中，雖然產量可能沒那麼多，但果實風味更濃郁，另也參加產銷履歷輔導員培訓，並取得資格，番茄通過產銷履歷驗證，提升品牌信譽及市場競爭力。