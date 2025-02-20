快訊

台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

政院拍板！再婚不能拿贍養費、5年內分居3年可訴請離婚 修法溯及既往

NBA／唐西奇熄火、詹姆斯關鍵三分未進 湖人遭黃蜂逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

棄金飯碗轉行種番茄 青農張智源讓小番茄擁有「身分證」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉青農張智源放棄北部金融業工作，返鄉種植玉女小番茄10年，為了精進種植技術，他還就讀碩士進修，也在民雄鄉農會及農糧署南區分署輔導下，通過產銷履歷驗證，讓自家番茄有了「身分證」，如今擁有自己的品牌，成功闖出一片天。

張智源家族三代務農，祖父種稻、父親種美濃瓜，他卻選擇不同的道路，高中畢業後北上從事保險金融業，後來不幸遇上金融風暴，讓他意識到風險過高，決心回到嘉義務農，雖然起初他的父親並不贊成，但仍手把手傳授種植美濃瓜技術。

張智源回想，美濃瓜一年僅一季，農閒期間的閒置農地成了契機，他在2016年時搭建0.5公頃簡易塑膠布溫網室，嘗試種植玉女小番茄，開啟自己的農業之路，起初會遇到病蟲害問題，他就參加農會及改良場課程，還考取嘉義大學碩士學位，學習提升番茄品質。

「想要好品質，勢必要犧牲產量！」張智源說，他採取嚴格水分管理，使番茄花序較少，養分更集中，雖然產量可能沒那麼多，但果實風味更濃郁，另也參加產銷履歷輔導員培訓，並取得資格，番茄通過產銷履歷驗證，提升品牌信譽及市場競爭力。

農糧署南區分署長陳立儀表示，民雄鄉玉女小番茄在台北果菜批發市場拍賣表現亮眼，果皮薄、口感酸甜，且富含β-胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等抗氧化成分，營養價值高，正值盛產期，消費者選購具產銷履歷標章的產品，更能安心食用。

嘉義縣民雄鄉青農張智源返鄉耕耘近10年，種植溫室玉女小番茄闖出自己一片天。
嘉義縣民雄鄉青農張智源返鄉耕耘近10年，種植溫室玉女小番茄闖出自己一片天。
嘉義縣民雄鄉青農張智源（中）返鄉耕耘近10年，種植溫室玉女小番茄闖出自己一片天。
嘉義縣民雄鄉青農張智源（中）返鄉耕耘近10年，種植溫室玉女小番茄闖出自己一片天。

嘉義 產銷履歷 美濃

延伸閱讀

影／提《選罷法》暫時處分 民進黨團高院遞釋憲聲請書

罷免加嚴新制明上路 35泛藍委17綠委罷免案仍適用舊法

海軍敦睦支隊 3月7日起巡迴全島各大港口開放參觀

花蓮培育技轉嫣紅番茄 色澤鮮艷口感Q彈鮮甜扎實

相關新聞

嘉市近200公民營停車場收費落差大 民眾納悶有無標準

嘉市面積不大、人口密集、車多，近幾年觀光發展，每逢假日開車遊客湧入，停車位常一位難求，許多私人空地改為停車場，目前路外公...

棄金飯碗轉行種番茄 青農張智源讓小番茄擁有「身分證」

嘉義縣民雄鄉青農張智源放棄北部金融業工作，返鄉種植玉女小番茄10年，為了精進種植技術，他還就讀碩士進修，也在民雄鄉農會及...

「全嘉樂起來」用音樂點亮美好人生 嘉義市勇壯樂團招募新血

嘉市府衛生局2023年辦理全嘉樂起來，帶領勇壯族圓音樂夢想，上午市府舉辦「第3屆全嘉樂起來勇壯樂團招募」，勇壯族學員表演...

站櫃枱才是她想要 肢障女樂觀勇闖職場實現夢想

雲林縣22歲侯美秀雖然家境清寒又先天小兒麻痺行動不便，但她勇敢面對人生挑戰。她勤奮打工，屢遭挫折，難能穩定，最近參加勞動...

台南楠西地震弱勢戶無屋可住 做工行善團228連假拚修繕

今年1月21日嘉南地區發生強震，勞工局在第時間動員做工行善團隊志工協助重建，從1月21日至26日春節期間，共動用水電專長...

遊客台南七股吃海鮮後上吐下瀉 衛生局稽查結果曝光

近期有民眾一行5人前往台南七股一家海鮮餐廳用餐後，隔天卻陸續發生上吐下瀉、畏寒、身體痠痛等症狀，南市衛生局獲報後派員前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。