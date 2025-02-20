「全嘉樂起來」用音樂點亮美好人生 嘉義市勇壯樂團招募新血

嘉市府衛生局2023年辦理全嘉樂起來，帶領勇壯族圓音樂夢想，上午市府舉辦「第3屆全嘉樂起來勇壯樂團招募」，勇壯族學員表演學習樂器音樂成果，市長黃敏惠帶來賓號召勇壯市民們，心動不如馬上行動，圓夢永遠不會太遲。

高齡化社會嘉市超前部署，2008年推動健康城市，2011年成為全國第1個高齡友善示範城市；黃敏惠說，高興看到全嘉樂起來第3年成果。大家開心學音樂，自信站上舞台，將能量熱情帶進護理之家公益演出，全嘉樂起來培訓樂團及師資，深入護理之家展演帶動住民，翻轉長者只能被照顧印象，散播勇壯能量，實踐永續、幸福。

衛生局長廖育瑋表示，第3屆全嘉樂起來規模持續擴大，以「用音樂點亮人生」為主題，分為「樂器學習」、「師資培訓」、「知識分享」3大主軸，本屆勇壯樂團共規畫9類初階樂團及2類進階樂團培訓及公開演出。

樂器學習招募初階班9班共138名，延續開設「擊樂」及管樂「長笛」、「豎笛」、「薩克斯風」、「銅管」，國樂改制開設「竹笛」、「胡琴（高胡、二胡、中胡）」、「彈撥（琵琶、高音阮）」，新增「吉他貝斯」等。

進階團2團「管樂團」和「合唱團」共92名，適合具備音樂基礎、想精進能力勇壯市民參與甄選，本屆改為每周上課1次，完整培訓延長為8個月，想學樂器還可選擇體驗班2班「烏克麗麗」及「大提琴」，共開設3期60名。

去年培育19名音樂種子助教投入社區與機構，6月將延續開設「師資培訓班」，不限戶籍年齡，歡迎具備音樂教學、演奏或醫事專業背景者參加培訓。

知識分享將不定期開設「聊聊音樂系列課程」，含「音樂DIY」手作課程、「古典音樂與生活」音樂欣賞講座、「1+1共學課程」親子祖孫互動活動等，即日起至3月9日，歡迎設籍嘉市50歲以上熱愛音樂勇壯族踴躍報名。報名網站請上https://project. gentlebrass.com/cys。全嘉樂起來招生及活動資訊將陸續公告在樂齡勇壯城專屬網站，或嘉市A健康臉書粉絲專頁。