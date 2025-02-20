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站櫃枱才是她想要 肢障女樂觀勇闖職場實現夢想

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
侯美秀在商旅櫃檯工作充滿陽光和自信，她勇敢站出來鼓勵和她一樣工作屢遭挫折的人，千萬不要放棄自己。記者蔡維斌／攝影
侯美秀在商旅櫃檯工作充滿陽光和自信，她勇敢站出來鼓勵和她一樣工作屢遭挫折的人，千萬不要放棄自己。記者蔡維斌／攝影

雲林縣22歲侯美秀雖然家境清寒又先天小兒麻痺行動不便，但她勇敢面對人生挑戰。她勤奮打工，屢遭挫折，難能穩定，最近參加勞動部「青年職得好評計畫」，獲聘商務旅館櫃檯人員，讓她重新打開信心窗口，旅客從她充滿陽光的笑容，感受無比親切，她也不再因自身處境而畏縮。

侯美秀在清寒單親家庭長大，肢體障礙，出身苦卻很懂事，勤學完成高職學業，一心就想早進職場幫家人賺錢減輕負擔，一畢業先到加油站當加油員一年多，長時間嗅聞汽油味感到不適，忍痛放棄人生第1份工作。

她又努力應徵到便利商店工作，卻因工作內容繁雜難以負荷，最終只能到餐廳當洗碗工。因肢體不便，勞力工作挑戰比別人大，但她仍努力克服跟上別人，只是最後因身體限制，連洗碗工都當不成。她對自己開始感到迷茫，對工作也感畏縮，懷疑自己到底還能做什麼，信心跌到谷底。

喪氣之際向虎尾就業中心求援，獲服務人員適時相助，幫她重新規畫職場方向，去年4月並推薦到雲林商旅擔任櫃檯人員，負責接待工作，沒想到她展現更多潛力，不僅學會如何與客人溝通，了解客人的需求並提供親切服務，讓她在工作中找到不同以往的自信和快樂，「這是我想要的工作，也不再畏懼與陌生人相處了」。

她不僅因就業穩定滿90日獲3萬元尋職就業獎勵金，下班還到夜市幫媽媽和姐姐擺攤，她笑說，「愈忙愈快樂！」虎尾就業中心主任廖家偉指出，從生疏到熟練，如今侯美秀已得心應手，職場有不少人像她一樣會遇上挫折，因此鼓勵求職者要勇敢踏出第一步，多多善用就業中心資源，找到自己的新價值；也歡迎企業多給弱勢者就業機會，企業也可獲補助，更多訊息請洽詢虎尾就業中心（05）6330422或加入虎尾就業中心臉書。

侯美秀在工作屢遭挫折失去信心之際，獲虎尾就業中心伸出援手，扭轉她的人生。圖／虎尾就業中心提供
侯美秀在工作屢遭挫折失去信心之際，獲虎尾就業中心伸出援手，扭轉她的人生。圖／虎尾就業中心提供
侯美秀在商旅櫃檯工作充滿陽光和自信，她勇敢站出來鼓勵和她一樣工作屢遭挫折的人，千萬不要放棄自己。記者蔡維斌／攝影
侯美秀在商旅櫃檯工作充滿陽光和自信，她勇敢站出來鼓勵和她一樣工作屢遭挫折的人，千萬不要放棄自己。記者蔡維斌／攝影

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