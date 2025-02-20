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台南楠西地震弱勢戶無屋可住 做工行善團228連假拚修繕
今年1月21日嘉南地區發生強震，勞工局在第時間動員做工行善團隊志工協助重建，從1月21日至26日春節期間，共動用水電專長志工120人次，為災民修復管路348處，目前並持續協助未貼單弱勢災戶房屋修繕，楠西區公所通報修繕7案，已完工3案，施工中2案，市長黃偉哲今天慰勞並感謝參與修繕的志工團隊。
住在楠西區密枝里江女士84歲，獨居於60年屋齡的老舊房宅。案家因無能力維修，天花板下陷，屋瓦破損，加上地震影響更汲汲可危，目前先以大型帆布覆蓋屋頂，以防漏水。做工行善團今天拆除屋頂、天花板，2月26日連假3天，將施作屋頂鋼板，後續電氣工會配製電線，木工工會也會搭天花板輕鋼架。
住在楠西區密枝里的54歲李姓案主，未婚獨自一人居住，因車禍及患有癌症領有中度肢體類身心障礙證明，身體狀況不佳無法工作，僅依靠每月領取低收入戶身心障礙的生活補助8千多元維持生活，經濟狀況不佳；在地震影響下，李姓案主的住處也因此造成屋頂嚴重損壞，並有瓦片掉落無法安心居住。
勞工局長王鑫基表示，接獲楠西區公所通報後，已在2月5日及2月9日會勘，並安排在19日由泥水業職業工會拆除屋頂及水槽、泥作補強，20至21日由電子機械加工工會搭建鐵厝及水槽，做工行善團將協助案主回復完整家園，案主表示相當感謝。
黃偉哲今天到場感謝志工相挺，他表示，感謝勞工局及志工夥伴們快速動員，不僅修繕房屋，更撫慰災民的心。此外，大台南總工會理事溫金輝在修繕期間準備美味餐點，為辛苦的志工們補充體力，環保局清潔隊也協助清運拆除的廢棄物，同心協力互助合作恢復家園。
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