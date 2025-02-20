遊客台南七股吃海鮮後上吐下瀉 衛生局稽查結果曝光

近期有民眾一行5人前往台南七股一家海鮮餐廳用餐後，隔天卻陸續發生上吐下瀉、畏寒、身體痠痛等症狀，南市衛生局獲報後派員前往稽查，該餐廳現場作業環境及食材保存均符合規定，但未能提具供膳人員健康檢查報告，已要求業者限期改善。

有人近期在網路平台po文指出，同行共5人17日下午2點多到台南七股一家海鮮餐廳用餐後，隔天傍晚卻陸續出現上吐下瀉、畏寒、身體痠痛等症狀，引來不少網友回應，「這是諾羅症狀吧！」部分網友也提醒po文者必要時還是要去醫院檢查。

對此，南市衛生局表示，接獲通報後19日已派員前往稽查，作業現場環境及食材保存符合規定，但店家未能提具供膳人員健康檢查報告，已要求限期改善，若屆期仍未改正，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強原料驗收、保存及有效日期檢查，有助於確保所供應食品之衛生安全，另外，食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，也應符合食品之良好衛生規範準則；民眾若有任何食安衛生問題，可撥打消費者服務專線。