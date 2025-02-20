AI智慧交管更聰明 台南仁德、永康交流道行車效率提升15.4％

台南市建立AI智慧交通管理系統，利用雲端與物聯網技術，達成即時路況監控、號誌調整等，改善多處易壅塞路廊的交通狀況，並自動同步提供即時資訊，以往約提升10%效率，去年在永康交流道及仁德交流道周邊推動路廊動態號誌系統，並精進各項系統功能，最近發表實測結果更提升效率15.4%。

交通局長王銘德表示，智慧交通管理系統的核心優勢在於高度自動化與智慧化。透過物聯網技術結合AI影像辨識，該系統可自動監控路側設備狀態、指令下達與策略管理，並蒐集與分析交通流量數據。藉由這些資訊，系統可自動調整紅綠燈號誌，使綠燈時間能夠更有效率地分配，進一步提升車流紓解能力。

舉例而言，在尖峰時段，系統會根據即時交通流量，縮短車流較少方向的綠燈秒數，將更多綠燈時間分配給車流較多的幹道，以提升整體通行效率，同時避免影響支道車流。

交通局自2019年開始建置智慧號誌系統，截至目前智慧化管理路口已累計達194處，涵蓋台南市最易壅塞的4大交流道路廊，包括安定、大灣、仁德及永康交流道周邊。根據實測結果皆取得平均10%以上的旅行時間節省效益。

市府去年進一步完成仁德及永康交流道路廊的智慧號誌系統建置，導入更先進的物聯網與影像辨識技術，能更精準地偵測如中正北路與永安路口、中正路口、中山路與文華路口等瓶頸路段的左轉流量，根據即時車流狀況調整綠燈秒數。

相較於傳統固定秒數分配左轉車道，該系統能動態調整左轉綠燈時間，避免左轉車輛數不足卻仍保留長秒數的問題，進一步提升直行車流通行效率。

王銘德指出，該系統實施後，仁德交流道路廊尖峰時段的幹道旅行時間可減少14%，而永康交流道路廊則可減少15.4%。對於日常通勤市民而言，這不僅縮短了行車時間，也大幅降低交通壅塞帶來的焦慮，提高道路使用體驗。

該系統也應用在永康區中正南、北路的智慧動態號誌系統，並引入左轉車道偵測技術及一頁式智慧監控儀表板等創新功能，改善永康交流道周邊幹道的壅塞狀況。榮獲2024年雲端物聯網創新獎「優良應用獎」，並在交通部智慧運輸系統發展建設計畫評鑑中獲得「特優」肯定。

交通局表示，該智慧系統還能在道路壅塞時，透過路側資訊可變標誌（CMS）自動發布壅塞改道建議與旅行時間資訊，幫助駕駛人提前規劃行程、避開壅塞區域，減少等候時間。此外，相關交通資訊也會同步更新至「南市即時交通資訊服務網」，供民眾於出門前查詢道路狀況。