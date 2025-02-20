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嘉市火化場聯外道新闢工程遷葬21位無主榮民 市府辦安祀超度法會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式。圖／嘉市府提供

嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式，率全體人員誠敬上香、獻花、獻果、獻爵，向21位早年為國犧牲奉獻榮民英靈致上最崇高敬意，儀式莊嚴肅穆。

安祀超渡法會安排黃敏惠在榮民骨骸前，各點上一盞燈，除象徵每盞燭光都代表著每位榮民英靈對國家保衛與守護，同時也藉由燭光的引導，希望英靈能夠在本次超渡法會及晉塔後得以安息。

黃敏惠說，安祀超渡的21位榮民，原安葬示範公墓第3區，因嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程施工，需要遷葬，無家屬出面處理。透過民政處和殯葬管理所奔走，將入祀嘉義縣軍人忠靈祠享受萬年香火，這也是市府對榮民最衷心謝意敬意，感謝他們對國家開發與保衛的重大貢獻。

民政處表示，依照一般流程公告遷葬無家屬認領骨骸，將由殯葬管理所起掘後，造冊暫厝嘉市無主納骨塔，待一定年限無人認領，另行舉辦法會後去化。本次遷葬過程發現許多是無家屬榮民墳墓，主動聯繫讓榮民骨骸最終能安厝軍人忠靈祠，為後世祭祀或瞻仰。

火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程總經費3億6057萬4千元，中央補助2億8485萬3千元，市府自籌7572萬1千元。市府在計畫核定後快速跨局處展開工程規畫設計、用地取得、遷葬及施工單位招標等事宜，展現高效率、解決問題能力，提升殯葬園區整體環境的決心。

殯儀園區長期服務雲嘉嘉南4縣市民眾，為改善重要節日周邊道路交通壅塞狀況，市府2016年向中央爭取聯外道路改善工程第3期計畫，2022年獲中央核定。第3期道路完工後，將銜接1、2期工程環狀路網，提供民眾順暢、安全交通。

嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在市立殯葬管理所，舉行「嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」無主榮民安祀超渡法會，市長黃敏惠主持開香及點燈儀式。圖／嘉市府提供

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