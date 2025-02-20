嘉市近200公民營停車場收費落差大 民眾納悶有無標準

嘉市面積不大、人口密集、車多，近幾年觀光發展，每逢假日開車遊客湧入，停車位常一位難求，許多私人空地改為停車場，目前路外公私停車場共175場，收費不一，有的半小時10元，有的50元，差距大，民眾納悶有無收費標準？收費高形同敲竹槓。

常在假日開車到嘉市遊玩消費的多位民眾說，嘉市區路邊及路外停車場增加，方便停車，但路外停車場收費差距大，有的停車場平日半小時10元，有的40、50元，換算停1天收費逾千元，不解收費有無訂標準？

市府交通處說，收費依據市訂自治條例及停車場法等法規，公有停車場委託民間經營，收費便宜，平日、假日不同，收費有上限，尊重市場機制，民營停車場收費未訂上限，但必須合理，不能偏離市場行情，收費透明訂每日收費標準，公布在停車場，到目前未接獲民眾投訴收費不合理。

受台積電嘉科園區蓋先進封測廠，以及華泰名品城嘉義展店房市利多影響，生活機能好的嘉市房市價格不斷攀升，去年底中央銀行接連出重拳打房，加上市區建地少，部分建商為避開風險，暫緩推案，「養地」出租做停車場使用。

交通處統計，截至去年11月20日止，民營路外停車場計新增22場共800個小汽車停車位，全市路外停車場，總計有1萬2084個小汽車停車位（含公民營合計共175場）。