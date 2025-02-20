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阿里山腳下「八重櫻秘境」盛開 為下月阿里山櫻花季打頭陣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影

嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，這處櫻花林秘境，春暖花開，免費開放參觀，整片粉紅櫻花還有山嵐飄過，景色夢幻，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。

以往阿里山櫻花季登場前，山腳下2處八重櫻私人秘境，總成為熱門景點，嘉130線阿里山隬陀禪寺，往年櫻花季前，八重櫻率先盛開迎客，有櫻花秘境之稱，今年櫻花林變成肖楠樹，櫻花秘境消失？寺方表示，櫻花染病蟲蝕嚴重枯萎，移除後改種肖楠，賞八重櫻剩半天岩櫻花林秘境。

櫻花綻放滿開大景，兩層櫻花園擁有絕佳取景角度，不管俯拍、仰拍都讓人輕鬆，網友大讚「拍出美照！」，櫻花園2層陽光照射加高低差異，自由選擇俯拍、仰拍，捕捉不同視角美照，也可欄杆旁取景花海、藍天同框畫面。

「哇！八重櫻盛開好美，賞櫻不必花錢搭機到日本，花期才剛開始？還是尾聲？」遊客賞花對花期感到納悶，櫻花林入口有告示賞花期從今天到3月3日，嘉大森林暨自然資源系副教授張坤城說，櫻花大致分為早春與晚春品種，八重櫻正盛開，花期到3月初。

紫雲寺創建逾300年，位在半山腰，山中多雲彩圍繞，被稱為紫雲，是嘉縣定古蹟。半天岩私人櫻花園交通及停車便利，不收費，距嘉義市區近，吸引賞花人潮。

嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影

嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影
嘉縣大阿里山區番路鄉半天岩紫雲寺旁，有處私人土地園主種百棵以上，樹齡逾10年八重櫻，春暖花開，免費開放參觀，吸引大批遊客，為下月登場的阿里山國家森林遊樂區花季暖場。 記者魯永明／攝影

櫻花季 賞花 阿里山

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