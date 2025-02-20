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雲林虎尾、麥寮缺治喪空間 增設禮儀廳

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年，但原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，鎮公所投入6千多萬元經費，將新增逾20座禮儀廳，力拚今年底前完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年，但原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，鎮公所投入6千多萬元經費，將新增逾20座禮儀廳，力拚今年底前完工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區是全縣唯一火葬場，已啟用43年，原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，為此，鎮公所投入6千多萬元經費將新增逾20座禮儀廳，力拚年底前完工；另，麥寮鄉公所計畫推動橋頭生命紀念館禮儀廳，待興辦計畫通過後啟動工程。

惠來靜楓生命園區占地約4公頃，提供火、土葬、殯儀館納骨塔等服務，殯儀館有18座小靈堂，永懷、永安、永樂3座禮儀廳，近年殯葬服務量增加，去年遺體火化數逾7千具，虎尾鎮公所殯葬所長陳瑞宗說，為解決遺體容納量能，年初已在永樂廳設79座抽屜式冰櫃。

遺體容納量能雖增加，治喪空間不足仍亟待解決，虎尾鎮長林嘉弘指出，將在園區內火葬場後方設置10座帳棚式禮儀廳，現已完成規畫設計，預計6月動工，約8至9月完工；園區內太陽能停車場旁也將新設14至16座禮儀廳，目標年底前完工。

另，麥寮鄉公所考量沿海地區治喪空間不足，將在橋頭生命紀念館新設禮儀廳，麥寮鄉長許忠富表示，規畫14間禮儀廳、1間大禮堂及家屬休息區，目前完成規畫設計，預算約8千萬元，待興辦計畫通過後立即啟動工程，減少鄉親治喪期間舟車勞頓困擾。

殯儀館 火葬場 納骨塔 遺體 麥寮

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