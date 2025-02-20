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台南棒訓中心 下周迎台韓交流賽

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
韓國樂天巨人棒球隊在亞太國際棒球訓練中心副球場春訓，也是暌違6年再度來台春訓。記者萬于甄／攝影
韓國樂天巨人棒球隊在亞太國際棒球訓練中心副球場春訓，也是暌違6年再度來台春訓。記者萬于甄／攝影

台南亞太棒球訓練中心擁國內最大規模球場，主球場上個月竣工，首個將迎接韓國職棒NC恐龍隊來春訓、並和中職打8場交流賽，市長黃偉哲昨視察說將創造地方觀光行銷契機；但棒訓中心遲未如原定委外營運，議員籲市府立即提具體營運方案。

南市體育局去年2月辦理促參委外公告，無人投標，改以採購法委外，去年12月辦理公開閱覽；針對委外招標進度，體育局表示，正積極進行中。

韓國職棒樂天巨人棒球隊正在亞太棒訓中心成棒副球場、室內投打練習場及重訓室等進行春訓，黃偉哲前往視察說，感謝樂天巨人棒球隊指導台南少棒、青棒、青少棒，讓球員受益良多，未來有機會希望多交流；黃偉哲也說，NC恐龍隊也將在24日至3月4日與台灣6支職棒隊交流賽，門票不到半天就搶光，為地方觀光行銷創造契機。

市議員陳怡珍認為，隨著中華隊在世界12強棒球賽奪冠，國內棒球熱度升高，棒訓中心耗資30多億元興建，迄今卻無業者承接經營，市府說未招標不影響場館運作，但棒訓中心核心定位在國際體壇，不論是市府自行營運、委外經營，或與中央合作將其發展為棒球國手選訓中心，市府應立即提出具體方案，確保訓練中心發揮最大效益。

體育局表示，棒訓中心主球場目前已部分完成驗收，下周韓國職棒NC恐龍將與台灣6支職棒球隊交手友誼賽，也算是一次主球場的壓力測試。

恐龍 黃偉哲

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