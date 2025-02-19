快訊

張震母親病逝享壽80歲 低調設置靈堂

議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 高院撤銷發回：怎確保不勾串？

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

台南新營污水工程誤損管線 工作井緊急回填修復需2個月

中央社／ 台南19日電

台南新營區建業路污水下水道施工處，今天進行工作井立坑作業時挖損既有污水管線，造成污水下水道系統部分無法正常排水，確認原因後緊急回填並展開修復，初估工期約2個月。

台南市政府水利局晚間發布新聞稿指出，內政部國土管理署下水道工程分署辦理「台南市柳營區污水下水道系統（西新營分區）管線工程第一標」，今天在新營區建業路進行編號工作井立坑作業，挖損既有污水管線，造成污水下水道系統部分路段無法正常排水。

水利局指出，經派員至現場了解，誤挖原因為施工廠商依圖資判斷既有污水管線應均於路側白線外，於是將工作井設立於汽車道上以閃避既有污水管線，但實際施工後發現部分管線偏移，致工作井立坑時誤損既有污水管線。

水利局指出，目前施工廠商先將施工中工作井回填，避免路面下陷，並於既有污水管線上游處設置抽水機、溢流管，將污水先行排除，目前尚無影響家戶污水排放，初步評估，既有管線以原地修復為原則，工期約2個月，修復完成使污水正常排放後，再施作此次工程污水管線。

水利局指出，施工現場除由義交人員持續指揮交通，施工範圍將用乙種施工圍籬、拒馬、車輛改道等交維設施外，也會對本次工作井開挖影響範圍進行圍設，且設置相關夜間警示交通設施，呼籲用路人配合交通指揮及行車指示。

水利局 污水

延伸閱讀

汙水下水道工程1期計畫接管戶達標 嘉市後巷美化成社區亮點

告別臭味與汙染 竹市龍山國小獲435萬補助汙水接管

工程經費24億元 國訓新建游泳池、網球場今動土祈福

影／世界棒球經典賽資格賽21日開打 黃偉哲：將規畫轉播

相關新聞

台南今年首例登革熱境外移入 30歲女赴印尼旅遊確診

登革熱防疫不能輕忽，台南市衛生局稍早發布，今年出現首例登革熱境外移入病例，一名30多歲女子本月初前往印尼旅遊，旅途中出現...

採收前夕遇大雨...台南胡蘿蔔傳根部腐爛、裂果 農民哀嘆

元宵節前後南部地區因連續降雨好幾天，讓即將進入採收期的胡蘿蔔彷彿在「泡湯」，台南將軍、佳里、西港等地近期傳出胡蘿蔔出現根...

台南環保局拍賣日還有小家電維修 邀市民體驗修復樂趣

台南市環保局藏金閣開春後首次拍賣活動2月22日登場，除了有懷舊搖椅、大理石紅木桌、陶瓷鼓凳等拍賣，也將推廣「以修代棄」的...

治喪空間不足 雲林虎尾、麥寮生命園區將新設禮儀廳

雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年，但原規畫禮儀廳不足，缺乏治喪空間，鎮公所投入6千多萬元經費，將新...

災民不孤單...慈濟動員修繕志工進駐 台南重災區楠西已修145戶

0121地震台南通報超過4千戶民宅受損，截至前天，鑑定後貼上紅單477戶、黃單1333戶，未貼單2253戶，然而未貼單也...

八掌溪疏濬土方無處去化 將填高南靖產業園區廠商用地

八掌溪疏濬土方無處可去，恰巧嘉義南靖產業園區地勢低窪，立委蔡易餘提議以八掌溪疏濬土方墊高園區，相關單位今天現場會勘討論，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。